Силы обороны поразили мост через Генический пролив

В ночь на 20 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по автомобильному мосту через Генический пролив в районе временно оккупированного Геническа Херсонской области.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Как сообщили в военном командовании, данный объект российские войска используют для обеспечения военной логистики между оккупированным Крымом и своими подразделениями на южном направлении.
Кроме того, в Запорожской области украинские военные поразили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» вблизи населенного пункта Долинское.
Также были нанесены удары по пунктам управления беспилотниками российских оккупантов. Цели были поражены в районах Соледара Донецкой области, Грозового в Запорожской области и Теребрено Белгородской области.
В Силах обороны подчеркнули, что продолжают системную работу по снижению боевых возможностей российской армии и ее способности вести войну против Украины.
Напомним, в ночь на 19 июня операторы 413-го полка Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины «Рейд» поразили объекты Глебовского подземного хранилища газа, расположенного вблизи села Дозорное на Тарханкутском полуострове в оккупированном Крыму. Это единственное газохранилище на всем полуострове.
18 июня беспилотники атаковали железнодорожный мост через Северо-Крымский канал вблизи села Раздольное.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»