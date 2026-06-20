Силы обороны поразили мост через Генический пролив

В ночь на 20 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по автомобильному мосту через Генический пролив в районе временно оккупированного Геническа Херсонской области.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

11 июня 2026, 18:06 «Мы изолируем Крым в ближайшем будущем»: Мадьяр раскрыл план Сил обороны Украина планирует в ближайшее время изолировать временно оккупированный Крым от российской федерации, взяв под полный контроль ключевую автомагистраль оккупантов Новороссия.

Как сообщили в военном командовании, данный объект российские войска используют для обеспечения военной логистики между оккупированным Крымом и своими подразделениями на южном направлении.

Кроме того, в Запорожской области украинские военные поразили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» вблизи населенного пункта Долинское.

Также были нанесены удары по пунктам управления беспилотниками российских оккупантов. Цели были поражены в районах Соледара Донецкой области, Грозового в Запорожской области и Теребрено Белгородской области.

В Силах обороны подчеркнули, что продолжают системную работу по снижению боевых возможностей российской армии и ее способности вести войну против Украины.

Напомним, в ночь на 19 июня операторы 413-го полка Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины «Рейд» поразили объекты Глебовского подземного хранилища газа, расположенного вблизи села Дозорное на Тарханкутском полуострове в оккупированном Крыму. Это единственное газохранилище на всем полуострове.

18 июня беспилотники атаковали железнодорожный мост через Северо-Крымский канал вблизи села Раздольное.

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