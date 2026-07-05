Генштаб показал видео из Константиновки после фейковых заявлений рф о ее оккупации

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал видео из Константиновки Донецкой области, подтвердив, что город остается под контролем украинских военных.

Соответствующие кадры опубликовали на официальной странице в Facebook.

18 июня 2026, 16:43 Ключевое сражение лета: что происходит в Константиновке Прогнозы по Константиновке нельзя назвать оптимистичными – россияне пытаются использовать ту же тактику, что и в Покровске.

Видео сняли военнослужащие 19-го армейского корпуса.

В Генеральном штабе подчеркнули, что украинские защитники находятся в разных районах города, что опровергает заявления российской стороны о якобы захвате Константиновки.

«Константиновка находится под контролем Сил обороны Украины», – подчеркнули в Генштабе.

В то же время военные отмечают, что российские оккупационные войска не прекращают попыток продвигаться и проникать в город небольшими штурмовыми группами. Однако такие попытки своевременно выявляются, а вражеские группы систематически уничтожаются украинскими защитниками.

Напомним, недавно российский диктатор владимир путин заявил о якобы захвате россиянами Константиновки в Донецкой области. Однако президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что слова путина – очередная российская ложь.

Заметим, что с начала полномасштабного вторжения путин объявлял оккупационной армии уже 15 дедлайнов захвата Донецкой области. Теперь россия якобы планирует оккупировать регион до 31 декабря 2026 года.

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