Генштаб показал видео из Константиновки после фейковых заявлений рф о ее оккупации

Национальная безопасность
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Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео из Константиновки Донецкой области, подтвердив, что город остается под контролем Сил обороны Украины.
Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал видео из Константиновки Донецкой области, подтвердив, что город остается под контролем украинских военных.

Соответствующие кадры опубликовали на официальной странице в Facebook.

Ключевое сражение лета: что происходит в КонстантиновкеПрогнозы по Константиновке нельзя назвать оптимистичными – россияне пытаются использовать ту же тактику, что и в Покровске.

Видео сняли военнослужащие 19-го армейского корпуса.

В Генеральном штабе подчеркнули, что украинские защитники находятся в разных районах города, что опровергает заявления российской стороны о якобы захвате Константиновки.

«Константиновка находится под контролем Сил обороны Украины», – подчеркнули в Генштабе.

В то же время военные отмечают, что российские оккупационные войска не прекращают попыток продвигаться и проникать в город небольшими штурмовыми группами. Однако такие попытки своевременно выявляются, а вражеские группы систематически уничтожаются украинскими защитниками.

Напомним, недавно российский диктатор владимир путин заявил о якобы захвате россиянами Константиновки в Донецкой области. Однако президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что слова путина – очередная российская ложь.

Заметим, что с начала полномасштабного вторжения путин объявлял оккупационной армии уже 15 дедлайнов захвата Донецкой области. Теперь россия якобы планирует оккупировать регион до 31 декабря 2026 года.

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