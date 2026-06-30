Силы обороны поразили два моста и пункты управления дронов рф на оккупированных территориях

Подразделения Сил обороны Украины 29 июня и в ночь на 30 июня нанесли серию ударов по важным для российской армии объектам. В частности, были поражены два моста на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

29 июня 2026, 17:09 Крымский капкан: как путин будет искать выход из ловушки ВСУ Украина системно разрушает логистику, энергетику и военную инфраструктуру оккупированного Крыма, превращая полуостров из сакрального символа путинского режима в его главную политическую и военную ловушку.

В частности, украинские военные поразили автомобильный мост вблизи Азовского во временно оккупированной части Запорожской области и железнодорожный мост в районе села Ички в оккупированном Крыму.

По данным Генштаба, эти логистические маршруты российские войска использовали для опрокидывания личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технического обеспечения. Окончательные результаты поражения еще не уточняются.

Кроме того, под удар попали пункты управления беспилотниками противника в районах Веселой Лопани Белгородской области рф, Комара в Донецкой области, а также Мирного, Лугового и Скелеков Запорожской области. Также Силы обороны поразили командно-наблюдательный пункт российских войск вблизи Старомлиновки Донецкой области.

Отдельно Генштаб сообщил о подтвержденных результатах удара по нефтеперерабатывающему заводу «Славянский» в Краснодарском крае рф, нанесенном 28 июня.

«По результатам оценки поражения, нанесенного 28 июня 2026 года по нефтеперерабатывающему заводу «Славянский» в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край, рф), подтверждено уничтожение четырех резервуаров общим объемом 35 тыс. м³, повреждения еще девяти резервуаров общим объемом 30 тыс. м3, а также установки переработки нефти», – говорится в заявлении.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины повторно поразили центр космической связи «Дубна» в Московском регионе россии.

А 29 июня стало известно, что украинские воины ударили по автомобильному и двум железнодорожным мостам на ВОТ, которые россияне использовали для переброски личного состава, вооружения и боеприпасов.

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