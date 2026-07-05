Зеленский назвал количество ракет и дронов, которыми россияне атаковали Украину в течение недели

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение последней недели российская армия совершила более 4 тысяч воздушных атак по территории Украины, применив дроны, управляемые авиабомбы и ракеты различных типов.

Об этом говорится на его странице в Telegram.

По словам главы государства, за семь дней россия выпустила около 2200 ударных беспилотников, более 1730 управляемых авиационных бомб и 106 ракет, почти половина из которых были баллистическими. Зеленский отметил, что под постоянными российскими ударами остаются Сумы, Запорожье, Херсон, Харьков, Днепр, а также приграничные и прифронтовые громады.

Президент подчеркнул, что украинские силы противовоздушной обороны уже способны эффективно уничтожать более 90% ударных дронов, однако ситуация с баллистическими ракетами остается более сложной. По его словам, именно на баллистическое вооружение сейчас делает ставку Кремль, чтобы продолжать войну против Украины.

Зеленский подчеркнул, что Украина ежедневно работает над усилением ПВО, в частности в рамках международной инициативы PURL, а также через двустороннее сотрудничество с государствами, которые имеют необходимые ракеты-перехватчики.

Напомним, в ночь на воскресенье, 5 июля, российские войска совершили очередную воздушную атаку по Украине, применив ракеты различных типов и 125 ударных беспилотников. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 115 воздушных целей.

А вечером 4 июля оккупанты также нанесли удар по Запорожью. В результате атаки была разрушена стена многоэтажного дома с первого по пятый этаж.

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