Силы обороны поразили нефтебазы в Крыму и пункт управления ФСБ

Украинские военные поразили две нефтебазы на временно оккупированной территории Крыма и нанесли точные удары по пунктам управления оккупантов на территории рф. Также горели склады противника в Донецкой области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины в Телеграм-канале 8 июня.

По данным ведомства, ночью 7 июня бойцы подразделений Силы обороны атаковали нефтебазу «Семиколодезянская» в районе населенного пункта Ленино на временно оккупированной территории АР Крым. На территории объекта произошел пожар.

Как известно, эта нефтебаза – один из крупнейших центров хранения и перевалки нефтепродуктов в восточной части Крымского полуострова.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

«Объект используется для накопления запасов горючего и обеспечения потребностей российской военной группировки», – уточняют в Генштабе.

Также наши бойцы нанесли прицельный удар по нефтебазе в районе Феодосии на ВОТ украинского Крыма. Она является крупнейшим нефтеперевалочным комплексом на полуострове. Мощности нефтяного объекта позволяют перегружать до 10-12 млн тонн нефтепродуктов в год, а инфраструктура сейчас обеспечивает прием, хранение и распределение нефтепродуктов для нужд военных формирований государства-агрессора.

«Кроме этого, Силы обороны Украины били по пункту управления ФСБ российской федерации в районе Волоконовки Белгородской области и поразили склад боеприпасов противника в районе Свободного в Донецкой области», – сообщили в ведомстве.

Нанесены удары и по районам сосредоточения личного состава оккупантов в районах Счастья в Луганской области и Благодатного Донецкой области.

«Силы обороны Украины продолжают системно снижать способности российского агрессора по ведению войны против Украины и наносить потери его военному потенциалу», – подытожили в Генштабе.

Напомним, 5 июня Силы беспилотных систем ВСУ поразили пять судов российской федерации в портах временно оккупированных Мариуполя и Бердянска, а также в прибрежных водах ВОТ.

Кроме этого, 6 июня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение нефтебазы в Краснодарском регионе рф в результате украинских дальнобойных ударов.

A в ночь на 8 июня беспилотники атаковали Краснодарский край россии. Одной из целей стал Новороссийск, где, по предварительным данным, под удар попал объект нефтетопливной инфраструктуры.

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