Федоров обратился почти к 40 странам с призывом срочно передать Украине ракеты для Patriot

Министр обороны Михаил Федоров обратился с официальными письмами почти к 40 странам-партнерам с просьбой срочно передать Украине ракеты к системам Patriot уже в течение этого месяца.

Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

2 июля 2026, 17:41 Баллистика на Киев: главные выводы после очередной атаки россиян на столицу Союзники не могут обеспечить потребность Украины в боекомплекте для систем Patriot, и враг знает об этом.

Речь идет о ракетах из имеющихся запасов союзников в обмен на будущие поставки, которые уже законтрактованы для Украины.

В Минобороны отметили, что Украина уже сделала ряд шагов по усилению противовоздушной обороны. В апреле был заключен рекордный контракт на сотни ракет PAC-2 для Patriot при поддержке Германии, а также начат процесс закупки около сотни ракет на $1 млрд за счет кредита ЕС. Кроме того, в текущем году Украина впервые начала получать ракеты из составов европейских партнеров.

Несмотря на это, имеющихся ресурсов недостаточно для противодействия массированным российским атакам.

«Украине критически нужны дополнительные ракеты к системам Patriot. Они есть на складах партнеров. И именно от скорых решений, масштабирования механизма PURL и закупки ракет через JUMPSTART зависит защита украинского неба», – указано в заявлении.

В Минобороны добавили, что от скорости реакции партнеров напрямую зависят защита украинского неба и жизни людей.

Напомним, ночью 2 июля Киев оказался под массированной атакой сначала дронов, а затем баллистики и крылатых ракет. Всего в результате атаки зафиксированы повреждения и разрушения на более чем 30 локациях во всех районах Киева. Погибли 22 человека, еще 100 получили травмы и ранения.

На инфорграфике «Слово и дело» – какие страны и сколько систем ПВО передали Украине за годы большой войны.

Стоит также отметить, что недавно Федоров рассказывал о тестировании лазерной системы ПВО, которая уже показала первые результаты. При этом деталей министр не раскрыл.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.