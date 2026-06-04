СБС поразили два российских локомотива в оккупированном Крыму – видео

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили сразу два российских локомотива на территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба 413-го полка «Рейд».

Удар был нанесен по локомотивам в восточной части полуострова, в районе населенных пунктов Раздольное и Владиславовка. Речь идет о железнодорожной ветке, соединяющей Джанкой с Керчью и ведущей в направлении Крымского моста.

Отмечается, что оператор дрона совершил полет между проводами высоковольтной ЛЭП, чтобы выйти на цель и поразить локомотив.

«Мы просто проверяли документы российских железнодорожников, которые обеспечивали военную логистику в оккупированном Крыму. Никаких бумаг, дающих право управлять таким транспортом на территории Украины, у машинистов мы не обнаружили. Поэтому принудительно остановили их поезда», – указано в заявлении.

Напомним, накануне Силы беспилотных систем заявили о поражении пограничного корабля рф в Крыму и ряда военных и логистических объектов на временно оккупированных территориях Украины.

А в конце мая дроны Сил беспилотных систем поразили танкер теневого флота и нефтебазу в российском Таганроге, а также морской нефтяной терминал в оккупированной Феодосии.

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