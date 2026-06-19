Президент Польши лишил Зеленского Ордена Белого Орла

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Президент Польши принял решение лишить Зеленского ордена Белого Орла на фоне скандала с присвоением подразделению ССО имени Героев УПА.
Фото: Getty Images

Президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого Орла на фоне скандала с присвоением подразделению ССО имени Героев УПА.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте польского президента.

Более половины поляков начали хуже относиться к украинцам после решения о «Героях УПА» – опрос51,9% поляков заявили об ухудшении отношения к украинцам после решения президента Украины Владимира Зеленского о присвоении почетного названия «героев УПА» одному из украинских военных подразделений.

В специальном обращении Навроцкий заявил, что Варшава неоднократно сигнализировала Киеву об особой чувствительности вопроса УПА для польского общества и ожидала пересмотра решения о присвоении звания. Однако позиция украинских властей, по его словам, не изменилась.

«Орден Белого Орла – это не просто обычная награда. Это символ высочайшего доверия Республики Польша. Он означает особую связь с польским государством и глубокую признательность нации», – отметил президент Польши.

Он добавил, что этот шаг не направлен против украинского народа и не означает изменения польской политики поддержки Украины в войне против российской агрессии.

В то же время Навроцкий заявил, что героизация УПА наносит удар по процессу польско-украинского примирения и подрывает доверие, которое две страны выстраивали в последние годы.

Напомним, скандал возник после того, как президент Украины присвоил одному из подразделений Сил специальных операций в честь Героев УПА, объяснив это решение желанием восстановить исторические традиции украинской армии. В Польше это вызвало острую реакцию из-за исторической оценки деятельности УПА, которую значительная часть польского общества связывает с Волынской трагедией 1943 года.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что ответственность за урегулирование нового исторического конфликта лежит на украинской стороне. А вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак призывал заблокировать вступление Украины в ЕС.

Сообщалось, что несмотря на скандал, президент Зеленский приедет в Польшу для участия в Конференции по восстановлению Украины, которая состоится 25–26 июня в Гданьске.

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