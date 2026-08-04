В США 25 штатов подали в суд на администрацию Трампа из-за новых тарифов

25 штатов США, управляемых демократами, подали иск против администрации президента Дональда Трампа из-за новых глобальных тарифов. Они обвиняют Белый дом в превышении полномочий и требуют отменить тарифные ограничения.

Об этом пишет CNBC.

17 марта 2026, 18:02 Торговая война Трампа: в каких сферах и к каким странам США применяют повышенные таможенные тарифы Наибольшая таможенная нагрузка приходится на тяжелую промышленность и автопром, которые США закупают у других стран. Что известно о действующих тарифах Трампа – на инфографике «Слово и дело».

Как отмечается, иск был подан в Суд международной торговли США. Штаты оспаривают тарифы в размере 10% и 12,5% на большинство импортных товаров из тех стран, которые составляют около 99,4% всего импорта США.

Истцы требуют признать новые тарифы незаконными, приостановить их действие и вернуть средства, которые уже были уплачены в виде тарифных сборов.

В иске говорится, что администрация Трампа использовала раздел 301 Закона о торговле 1974 года и проблему использования принудительного труда как основание для быстрого восстановления масштабной тарифной политики. По мнению штатов, власти не провели надлежащего анализа ситуации в каждой отдельной стране и безосновательно установили почти одинаковые ставки для разных экономик.

«После поражения в Верховном суде администрация снова пытается незаконно повысить налоги для семей и бизнеса с помощью нового раунда тарифов», – заявила генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.

В Белом доме отвергли обвинения и заявили, что администрация действует в рамках закона. Там подчеркнули, что тарифы направлены на борьбу с торговыми практиками, которые наносят ущерб американской экономике, в частности с импортом товаров, изготовленных с использованием принудительного труда.

Этот иск стал как минимум вторым судебным вызовом для новой тарифной политики Трампа. Ранее против администрации также обратилась в суд группа малых предприятий.

Напомним, недавно администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении новых тарифов на импорт товаров примерно из 60 стран мира из-за их «невыполнения запрета на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда». Новые тарифы составят от 10% до 12,5% и начали действовать с 25 июля.

Также позже Трамп пригрозил Европейскому Союзу дополнительными и «значительными» тарифами. Причиной стали штрафы, которые Брюссель накладывает на крупные американские технологические компании.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.