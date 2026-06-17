Зеленский все же поедет в Польшу на конференцию несмотря на скандал с «Героями УПА» – СМИ

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Президент Владимир Зеленский приедет в Гданьск на конференцию по восстановлению Украины несмотря на скандал вокруг «Героев УПА».
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский приедет в Польшу для участия в Конференции по восстановлению Украины, которая состоится 25–26 июня в Гданьске.

Об этом сообщило польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на источник в правительстве Польши.

Более половины поляков начали хуже относиться к украинцам после решения о «Героях УПА» – опрос51,9% поляков заявили об ухудшении отношения к украинцам после решения президента Украины Владимира Зеленского о присвоении почетного названия «героев УПА» одному из украинских военных подразделений.

По информации журналистов, во вторник, 16 июня, польское Министерство иностранных дел получило от украинской стороны подтверждение относительно участия Зеленского в мероприятии.

Ранее приезд украинского президента в Польшу был под вопросом из-за обострения польско-украинских отношений после решения Киева назвать одно из подразделений Сил специальных операций «Героями УПА». Речь идет об Отдельном центре специальных операций «Север». В Польше это вызвало острую реакцию из-за исторических споров вокруг деятельности Украинской повстанческой армии.

В то же время украинский депутат от партии «Слуга народа» Никита Потураев ранее заявлял, что Зеленский должен приехать в Гданьск. По его словам, такие планы существуют, хотя он не может говорить от имени президента Украины.

Проведение конференции также комментировал уполномоченный правительства Польши по вопросам восстановления Украины Павел Коваль. Он подчеркнул, что мероприятие является общим интересом Польши и Украины, поэтому обе страны заинтересованы в его проведении.

Конференция по восстановлению Украины станет первой такой конференцией в Польше. Ожидается, что в Гданьск прибудут до 5 тысяч участников – среди них главы государств и правительств, политики, представители бизнеса и международных организаций. Организаторы планируют подписать десятки соглашений и договоренностей относительно поддержки восстановления Украины.

Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о возможном лишении президента Украины Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла. Причиной стало решение Киева назвать одно из подразделений ВСУ в честь Героев УПА. В украинском МИД такое намерение назвали досадным.

В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что ответственность за урегулирование нового исторического конфликта лежит на украинской стороне.

В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после встречи с руководителем Офиса президента Кириллом Будановым заявил, что Варшава остается надежным партнером Украины в сфере безопасности, однако имеет принципиальные замечания относительно отдельных исторических вопросов.

А по данным опроса, более половины поляков заявили об ухудшении отношения к украинцам после решения о предоставлении почетного названия «Героев УПА» одному из украинских военных подразделений.

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