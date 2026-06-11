Польша и Германия спорят из-за 6,6 млрд евро фонда ЕС для Украины – СМИ

Политика
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Польша требует полной компенсации за переданное Украине оружие, в то время как Германия предлагает направить 6,6 млрд евро Европейского фонда мира непосредственно на поддержку Киева. В ЕС продолжаются переговоры по распределению средств.
фото: gettyimages

В ЕС разгорелся спор относительно распределения 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира (EPF), которые ранее были заблокированы Венгрией. Польша настаивает на возвращении средств странам, передававшим Украине вооружение, в то время как Германия предлагает направить всю сумму непосредственно на поддержку Киева.

Об этом сообщает польское медиа RMF FM.

Больше всего танков на вооружение ВСУ передали Польша, Нидерланды, Дания и ГерманияЗа годы вторжения Украина получила на вооружение более 900 различных типов танков от союзников. Каких именно и от кого больше всего – на инфографике.

Отмечается, что Варшава рассчитывает получить около 450 млн евро компенсации за военную помощь Украине. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что его страна намерена «бороться за каждый евро».

По словам польской стороны, изменение правил распределения средств после того, как страны уже предоставили помощь Украине, является несправедливым. В Варшаве подчеркивают, что меньшие компенсации будут означать меньше средств для развития собственных вооруженных сил.

В то же время Германия считает, что высвобожденные средства должны быть использованы для дальнейшей поддержки Украины. В Берлине напоминают, что Европейский фонд мира создавался как механизм солидарности, а не как инструмент возврата средств в национальные бюджеты.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас предложила компромисс: частично компенсировать расходы странам-членам, а остальные средства направить на подготовку украинских военных и совместные закупки вооружения для Украины.

Позицию Германии поддерживают скандинавские страны, а также частично Франция, которая соглашается на использование средств для помощи Киеву при условии закупки вооружения у европейских производителей.

В свою время Польшу поддерживает Словакия, которая также требует полного возмещения за ранее переданную Украине военную технику и вооружение.

В ближайшее время вопрос будет обсуждаться на техническом уровне, после чего он может быть вынесен на рассмотрение послов стран ЕС.

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз уже вскоре может выделить Украине 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира. Эту помощь правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном блокировало более двух лет.

Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о намерении поднять на предстоящем саммите ЕС вопрос денежной компенсации за вооружение, которое Братислава ранее предоставила Украине.

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