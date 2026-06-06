Министр обороны Польши встретился с Будановым из-за присвоения подразделению ССО «имени Героев УПА»

Мир
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Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил Буданову о неприемлемости для Варшавы названия подразделения ССО ВСУ имени Героев УПА.
Władysław Kosiniak-Kamysz

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после встречи с руководителем Офиса президента Кириллом Будановым заявил, что Варшава остается надежным партнером Украины в сфере безопасности, однако имеет принципиальные замечания по отдельным историческим вопросам.

Об этом глава польского оборонного ведомства сообщил в соцсети Х.

Историческая ловушка: как популисты бьют по союзу Украины и ПольшиКак скандал вокруг УПА, заявления Навроцкого и Босака, а также судьба украинцев в Польше стали тестом на политическую зрелость двух государств.

По словам Косиняка-Камыша, во время переговоров с Будановым он поднял вопрос о решении о присвоении одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ названия «имени Героев УПА».

Польский министр подчеркнул, что между Украиной и Польшей должен сохраняться откровенный диалог по сложным историческим темам.

«Польша и Украина являются партнерами в вопросах безопасности. Но в вопросах истории мы должны говорить друг другу правду, потому что только так можем строить будущее», – отметил он.

Также Косиняк-Камыш в очередной раз заявил, что память о жертвах Волынской трагедии остается для Польши принципиальным вопросом и не подлежит дискуссиям. На данный момент Буданов публично не комментировал содержание встречи с польским министром.

Напомним, скандал возник после того, как президент Украины присвоил одному из подразделений Сил специальных операций название «Герои УПА», объяснив это решение желанием восстановить исторические традиции украинского войска и отметить заслуги военнослужащих.

После этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ответственность за урегулирование нового исторического конфликта лежит на украинской стороне.

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