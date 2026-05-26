Польша отреагировала на угрозы рф бить по Киеву и предупредила о серьезных последствиях

Польша будет рассматривать все атаки российской федерации по дипломатическим представительствам страны на территории Украины как умышленные и целенаправленные акты агрессии.

Такое заявление сделало Министерство иностранных дел Польши, комментируя заявление МИД россии, в котором иностранцев и дипломатов призвали срочно покинуть Киев из-за якобы подготовки ударов по военным объектам и центрам принятия решений.

В МИД подчеркнули, что неизменно рассматривают все атаки на Украину, включая объекты и гражданских, как акты необоснованной агрессии, приводящие к огромным человеческим и инфраструктурным потерям.

«Поскольку россия, как она заявляет, ведет не войну, а так называемую «специальную военную операцию», которая должна быть ограничена военными объектами, любые атаки на другую инфраструктуру, включая дипломатические миссии, следует рассматривать как враждебные действия. Поэтому мы будем рассматривать любой случай удара по польским дипломатическим миссиям как намеренный и сознательный», – говорится в заявлении польского ведомства.

Также в МИД Польши отметили, что подобные действия ставят под сомнение роль россии как постоянного члена Совета Безопасности ООН и будут иметь серьезные международно-правовые последствия.

Польская сторона призвала Москву прекратить «необоснованную и незаконную агрессию» против Украины и соблюдать международное право.

«Мы призываем россию немедленно прекратить свою необоснованную и незаконную агрессию и соблюдать свои международные обязательства и договоры», – подчеркнуло МИД.

Как известно, 25 мая в Министерстве иностранных дел рф заявили, что планируют новые удары «по центрам принятия решений» в Киеве, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что это заявление рф является попыткой оправдать дальнейший террор против гражданского населения. Кроме этого, таким образом Москва хочет скрыть собственные проблемы с безопасностью и отвлечь внимание населения.

Тем временем в МИД Украины сообщили, что общий уровень угроз безопасности для Киева и других украинских городов со стороны россии остается таким же, как и в предыдущие годы и месяцы.

Напомним, 24 мая российские военные нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ракет различных типов и ударных беспилотников. Всего радиотехнические войска зафиксировали 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 беспилотников различных типов.

Основной удар пришелся по Киеву. По состоянию на вечер 25 мая в ГСЧС сообщали о 92 пострадавших. А сегодня утром стало известно о смерти одного из раненых. Таким образом, количество жертв увеличилось до 3.

