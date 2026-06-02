Вице-спикер польского Сейма призвал заблокировать вступление Украины в ЕС

Вице-спикер Сейма Польши и лидер ультраправой партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак призвал блокировать вступление Украины в ЕС из-за скандала вокруг подразделения Сил спецопераций имени «Героев УПА».

Такое заявление Кшиштоф Босак сделал в эфире RMF24.

Босак считает, что его страна должна блокировать вступление Украины в Евросоюз, пока украинские власти «не отойдут от культа преступников и полностью не разблокируют все эксгумации» жертв Волынской трагедии.

2 января 2026, 16:06 Навроцкий заявил о «нерешенных вопросах» в отношениях между Польшей и Украиной Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что между Польшей и Украиной есть нерешенные вопросы, требующие внимания, и отметил важность партнерства в двусторонних отношениях.

«Если мы хотим оказать реальное давление на Украину, нужно перейти к более конкретным шагам, которые будут иметь эффективное влияние», – сказал он.

Его заявления стали реакцией на решение украинского президента Владимира Зеленского присвоить почетное наименование «имени Героев УПА» Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ.

Кроме этого Босак заявил, что разочарован политикой польских властей в отношении Украины. Он считает, что там сейчас «царит пренебрежение к польским политикам», которых, мол, «считают слабаками». Поэтому вице-спикер призвал Польшу отказаться предоставлять совместные заимствования с другими странами Европы в поддержку Украины и прекратить платить за «Старлинки», которыми пользуются украинские военные.

«Польша должна отказаться от предыдущих решений правительства Моравецкого относительно заимствований в пользу Украины. Это, пожалуй, первый такой случай, о котором я знаю из истории международных финансов, когда государства, желающие помочь друг другу, вместо того чтобы предоставить кредит, сами залезают в долги, оказывают безусловную и безвозвратную помощь, а на себя беруть бремя погашения кредита», – заявил он.

Как известно, 26 мая президент Зеленский издал указ, в котором постановил присвоить Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ наименование «имени Героев УПА». В документе говорится, что целью такого решения является «восстановление исторических традиций национального войска».

Уже через несколько дней из-за этого указа президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о возможном лишении Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла.

Тем временем в Люблине со здания городской ратуши сняли украинский флаг, который там висел с 2022 года как символ солидарности с Украиной.

В украинском МИД позицию Польши назвали резкой. Спикер ведомства утверждает, что украинские военные не имеют намерения оскорблять польское общество, и объяснил, что УПА для украинцев – это символ борьбы против имперской политики Москвы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.