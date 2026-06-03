Скандал между Украиной и Польшей из-за УПА: в МИД сделали новое заявление

В украинском МИД заявили, что обострение между Украиной и Польшей из-за скандала вокруг подразделения «имени Героев УПА» не приносит пользы ни украинцам, ни полякам, и призвали не раскручивать «маховик ненависти».

Соответствующее заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги появилось в соцсетях и официальном Телеграм-канале ведомства.

Он объяснил, что название «имени Героев УПА» для подразделения Сил специальных операций было выбором украинских военных, и подчеркнул – украинские бойцы даже близко не имели в виду ничего антипольского.

«Название подразделения было выбором наших военных. Наши защитники заслуживают безусловного уважения. Сегодня именно они ценой своего здоровья и часто жизни удерживают линию фронта и защиту всей Европы от российской угрозы. И платят за это самую высокую цену. Я точно знаю, что наши военные даже близко не имели в виду ничего антипольского. Для них речь шла о почтении тех, кто так же много лет назад боролся против имперской Москвы, большевистско-коммунистической оккупации и репрессий», – написал Сибига.

2 января 2026, 16:06 Навроцкий заявил о «нерешенных вопросах» в отношениях между Польшей и Украиной Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что между Польшей и Украиной есть нерешенные вопросы, требующие внимания, и отметил важность партнерства в двусторонних отношениях.

В то же время он отметил, что на протяжении последних почти двух лет Украина и Польша «шаг за шагом» восстанавливали конструктивный диалог, разблокировали поиски и эксгумации и «с достоинством и по христианским традициям в нескольких местах провели перезахоронение жертв». Также был возобновлен конгресс историков, в рамках которого «перевели обсуждение сложных страниц общей истории в плоскость профессиональной, научно-объективной дискуссии».

Именно это, по его убеждению, является абсолютно правильным подходом взаимного уважения, признания и честности. Поэтому политики не должны раскручивать искусственный конфликт.

«Нельзя подрывать его и раскручивать маховик ненависти. Тем более в условиях, когда над всеми нами – украинцами, поляками, другими европейцами – снова нависает угроза со стороны нашего извечного врага, россии. Нельзя забывать, что борьба друг с другом приведет к краю пропасти», – обратился с призывом глава МИД.

Он убежден, что обострение между Украиной и Польшей не приносит пользы ни одним, ни другим.

«Необходимо осознать это, снизить градус эмоций, оставить нашу общую историю на рассмотрение специалистов-историков», – подчеркнул министр.

Он призвал сфокусироваться на противодействии общему врагу и укреплении нашей европейской безопасности для того, чтобы защитить свободное будущее наших народов.

В то же время Сибига поблагодарил Польшу за ее лидерскую роль в поддержке Украины в это «страшное время войны». Также министр заверил, что все вопросы, в том числе и самые сложные, наша страна стремится решать в духе взаимопонимания и открытости.

«Призываем к диалогу и укреплению наших отношений в соответствии с приоритетами безопасности и благополучного будущего наших государств», – подытожил глава МИД.

Напомним, 26 мая президент Зеленский издал указ, в котором постановил присвоить Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ наименование «имени Героев УПА».

Уже через несколько дней из-за этого указа президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о возможном лишении Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла.

Тем временем в Люблине со здания городской ратуши сняли украинский флаг, который там висел с 2022 года как символ солидарности с Украиной.

А в Сейме Польши призвали блокировать вступление Украины в ЕС, пока украинские власти «полностью не разблокируют все эксгумации» жертв Волынской трагедии.

В украинском МИД позицию Польши назвали резкой. Спикер ведомства утверждает, что украинские военные не имели намерения оскорблять польское общество.

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