Российский удар по Одесчине: количество пострадавших снова выросло

Национальная безопасность
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Количество пострадавших в результате российского удара по объекту инфраструктуры в Одесской области возросло до 16 человек.
Фото: ГСЧС

Количество пострадавших в результате российского удара по гражданскому объекту транспортной инфраструктуры в Одесской области возросло до 16 человек.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Олег Кипер.

По информации местных властей, пять пострадавших госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии, еще четверо – в состоянии средней тяжести.

В результате атаки также было повреждено здание гражданского объекта транспортной инфраструктуры и находившиеся рядом легковые автомобили и автобусы.

«Правоохранители документируют очередное военное преступление россии», – добавил Кипер.

Напомним, днем 3 августа российская армия атаковала Одесскую область. В результате удара возник пожар на одном из транспортных предприятий региона. Ранее сообщалось о 13 пострадавших.

Также сегодня российские оккупационные войска атаковали саперов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, проводивших разминирование в Запорожском районе.

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Пострадавшие Транспорт Одесская область Война в Украине
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