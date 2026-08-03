Российский удар по Одесчине: количество пострадавших снова выросло

Количество пострадавших в результате российского удара по гражданскому объекту транспортной инфраструктуры в Одесской области возросло до 16 человек.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Олег Кипер.

По информации местных властей, пять пострадавших госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии, еще четверо – в состоянии средней тяжести.

В результате атаки также было повреждено здание гражданского объекта транспортной инфраструктуры и находившиеся рядом легковые автомобили и автобусы.

«Правоохранители документируют очередное военное преступление россии», – добавил Кипер.

Напомним, днем 3 августа российская армия атаковала Одесскую область. В результате удара возник пожар на одном из транспортных предприятий региона. Ранее сообщалось о 13 пострадавших.

Также сегодня российские оккупационные войска атаковали саперов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, проводивших разминирование в Запорожском районе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.