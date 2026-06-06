«Вся ответственность на украинской стороне»: Туск прокомментировал скандал из-за УПА

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ответственность за урегулирование нового исторического конфликта между Варшавой и Киевом, который разгорелся из-за присвоения подразделению ССО наименования «имени Героев УПА», лежит на украинской стороне.

Заявление Туска приводит польское издание RMF24.

2 июня 2026, 20:03 Историческая ловушка: как популисты бьют по союзу Украины и Польши Как скандал вокруг УПА, заявления Навроцкого и Босака, а также судьба украинцев в Польше стали тестом на политическую зрелость двух государств.

Выступая после саммита ЕС – Западные Балканы в Черногории, Туск подчеркнул, что именно Украина должна искать пути для урегулирования ситуации.

«Украинская сторона сама привела к этой проблеме, так что пусть теперь ищет решение. Сейчас идут разговоры моих людей с руководителем канцелярии президента Зеленского, господином Будановым. Сейчас вся ответственность на украинской стороне, чтобы как-то уладить этот абсолютно ненужный конфликт исторических интерпретаций», – заявил глава польского правительства.

Туск также прокомментировал позицию президента Польши Кароля Навроцкого, который ранее раскритиковал решение Киева и заявил о намерении лишить Зеленского высшей польской государственной награды – Ордена Белого Орла.

Польский премьер отметил, что понимает такую реакцию, хотя сам мог бы действовать несколько иначе.

По его словам, польское общество и власть остаются едиными в оценке исторических событий, связанных с деятельностью УПА.

Туск подчеркнул, что Польша была одним из главных союзников Украины после начала полномасштабной войны и оказала значительную политическую, военную и гуманитарную поддержку.

В то же время он заявил, что украинская власть должна учитывать чувствительность исторических вопросов для поляков.

«Я понимаю, что украинцы могут чтить тех, кто боролся против советского режима. Но мне трудно понять почтение тех, кто убивал поляков – ближайших союзников Украины», – сказал польский премьер.

Напомним, скандал возник после того, как президент Украины присвоил одному из подразделений Сил специальных операций название «Герои УПА», объяснив это решение желанием восстановить исторические традиции украинского войска и отметить заслуги военнослужащих.

В ответ польский президент Кароль Навроцкий инициировал процедуру, которая может лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши – ордена Белого Орла.

В украинском МИД назвали такую реакцию Варшавы слишком резкой. Спикер ведомства подчеркнул, что решение имело сугубо внутренний характер почтения украинских военных и никоим образом не преследовало цель задеть чувства польского общества.

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