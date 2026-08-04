Укргидрометцентр объявил чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине

В Украине в течение 4–6 августа объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Из-за погодных условий возрастает вероятность возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Как отмечается, 4–6 августа предупреждение не распространяется только на несколько областей. В то же время в других регионах страны сохранятся погодные условия, благоприятные для возгораний.

Отдельно чрезвычайный уровень пожарной опасности объявили в Киевской области на период 4–6 августа. Жителей призвали соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать возгорания в экосистемах.

Напомним, накануне сообщалось, что из-за жары и засухи в Киевской области резко выросло количество пожаров в экосистемах. За минувшие сутки спасатели ликвидировали 31 возгорание сухой травы, кустарников и мусора.

Также известно, что в последние недели на фоне аномальной жары масштабные лесные пожары охватили Европу. Правительство Испании ранее ввело чрезвычайную ситуацию национального уровня, а во Франции лесной пожар уже охватил около 3,7 тысячи гектаров.

По подсчетам СМИ, лесные пожары и волны жары, которые охватили страны Европы, уже нанесли ущерб более чем на €3 млрд в 2026 году.

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