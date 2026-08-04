Силы ПВО в течение ночи сбили почти все дроны, которые россия запустила по Украине

Национальная безопасность
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В ночь на 4 августа российские войска запустили по Украине баллистическую ракету и 136 ударных БпЛА различных типов. Силы ПВО обезвредили 117 вражеских дронов.
Фото Суспільне Чернігів

Российские войска в ночь на 4 августа атаковали Украину 136 ударными БпЛА различных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 3 августа враг атаковал баллистической ракетой Искандер-М из Ростовской обл. – рф и 136 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орел, Миллерово – рф, ВОТ Донецк, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым).

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 117 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксированы попадания баллистической ракеты и 14 ударных БпЛА в 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Напомним, в ночь на 4 августа российские оккупационные войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре города Сумы.. В результате авиаудара как минимум один человек погиб, также есть пострадавшие.

Также днем 3 августа российская армия атаковала Одесскую область. В результате удара возник пожар на одном из транспортных предприятий региона. Количество пострадавших в результате удара достигло 16 человек.

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