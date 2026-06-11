Более половины поляков начали хуже относиться к украинцам после решения о «Героях УПА» – опрос

Более половины поляков заявили об ухудшении отношения к украинцам после решения президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении почетного названия «Героев УПА» одному из украинских военных подразделений.

Об этом свидетельствуют результаты опроса SW Research для польского издания Rzeczpospolita.

2 июня 2026, 20:03 Историческая ловушка: как популисты бьют по союзу Украины и Польши Как скандал вокруг УПА, заявления Навроцкого и Босака, а также судьба украинцев в Польше стали тестом на политическую зрелость двух государств.

Согласно данным исследования, 51,9% респондентов отметили, что их отношение к Украине и украинцам после этого решения ухудшилось. Еще 31,9% опрошенных заявили, что это не повлияло на их мнение, а 4,5% сказали, что отношение даже улучшилось. 11,7% не определились с ответом.

Опрос также показал социальные различия: чаще об ухудшении отношения к украинцам заявляли мужчины, молодежь до 24 лет и жители городов среднего размера.

Исследование было проведено исследовательским агентством SW Research среди пользователей онлайн-панели SW Panel 9–10 июня 2026 года. Анализ охватил группу из 800 интернет-пользователей в возрасте от 18 лет.

Как известно, скандал возник после того, как президент Украины присвоил одному из подразделений Сил специальных операций название «Герои УПА», объяснив это решение желанием восстановить исторические традиции украинской армии и отметить заслуги военнослужащих. В Польше это вызвало острую реакцию из-за исторической оценки деятельности Украинской повстанческой армии, которую значительная часть польского общества связывает с Волынской трагедией 1943 года.

Напомним, реагируя на это решение, президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о возможном лишении президента Украины польского ордена Белого Орла. В украинском МИД такой намек назвали прискорбным.

В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что ответственность за урегулирование нового исторического конфликта лежит на украинской стороне.

В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после встречи с руководителем Офиса президента Кириллом Будановым заявил, что Варшава остается надежным партнером Украины в сфере безопасности, однако имеет принципиальные замечания по отдельным историческим вопросам.

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