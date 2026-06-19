Пациенты с Эболой сбегают из больниц в Конго из-за голодного кризиса

В восточных регионах Демократической Республики Конго пациенты, инфицированные Эболой, массово покидают лечебные центры из-за острой нехватки еды. На фоне обострения продовольственного кризиса это существенно усложняет усилия медиков по локализации вспышки опасного вируса.

Об этом пишет Bloomberg.

23 мая 2026, 11:44 Вспышка Эболы выходит из-под контроля: медики не успевают отслеживать контакты В ДР Конго зафиксировали 83 подтвержденных случая Эболы, более 700 подозреваемых случаев и свыше 1,6 тыс. контактов. ВОЗ оценила риск распространения как очень высокий.

По данным правительственных отчётов, с конца мая уже зафиксировано более 150 побегов из лечебных и изоляционных учреждений. В одном из инцидентов 11 подозреваемых пациентов сбежали из больницы в районе Бамбу неподалёку от эпицентра вспышки возле золотодобывающего города Монгбвалу из-за нехватки питания.

По состоянию на сейчас в регионе подтверждено почти 900 случаев инфекции, более четверти из них — летальные. Представители гуманитарных организаций подчёркивают, что продовольственный кризис в регионе стал одним из ключевых факторов, подрывающих усилия по изоляции больных и отслеживанию контактов. В восточных провинциях страны нехватка еды затрагивает около 10 миллионов человек.

Руководитель операций Всемирной продовольственной программы в Конго Дэвид Стивенсон заявил, что гуманитарные команды фактически требуют еду как условие для сдерживания эпидемии. По его словам, больные покидают центры, поскольку без питания они не могут выжить, а принудительная изоляция без поддержки лишь ухудшает ситуацию.

Сейчас медики отслеживают около 6 400 человек, которые могли контактировать с вирусом Эбола. Многие из них теряют доступ к работе и доходам во время нахождения под наблюдением, что дополнительно усиливает социальную напряжённость.

В некоторых случаях, как отмечают гуманитарные работники, основные кормильцы семей оказываются в изоляции, что ставит целые семьи на грань выживания. Представители организации Food for the Hungry подчёркивают, что подобные ситуации особенно критичны для семей с детьми или пожилыми людьми.

Гуманитарные работники напоминают, что похожие проблемы уже возникали во время предыдущих вспышек Эболы: нехватка еды заставляла людей сознательно возвращаться в больницы даже с риском заражения.

Всемирная продовольственная программа оценивает потребность финансирования своих операций в Конго в 175 миллионов долларов до ноября, из которых 32 миллиона предназначены для реагирования на вспышку Эболы.

Напомним, ранее сообщалось, что вспышка Эболы на востоке ДР Конго распространяется слишком стремительно, из-за чего службы реагирования не успевают её отслеживать, а медикам удаётся связаться лишь с каждым пятым контактным пациентом под наблюдением.

Кроме того, ситуацию осложняют нападения на медицинские учреждения в ДР Конго, после которых люди с подозрением и подтверждённым диагнозом массово покидают больницы.

По состоянию на 6 июня в странах Восточной Африки было зафиксировано более 470 больных лихорадкой.

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