Генштаб подтвердил поражение военных объектов и вражеской базы в рф и Крыму

В ночь на 3 августа Силы обороны поразили ремонтно-восстановительную базу артиллерийской бригады, место подготовки и пусков ударных БпЛА, склады МТС и другие объекты российской оккупационной армии.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

28 июля 2026, 18:05 «Крымский рубильник off»: как Крым погружается в гуманитарный кризис Из-за военной операции ВСУ ситуация во временно оккупированном Крыму все больше напоминает 1990 год.

Как отмечается, был поражен склад материально-технических средств и ремонтно-восстановительная база артиллерийской бригады в районе Новой Жизни на территории ВОТ Крыма.

«Объект используется для хранения вооружения, запасных частей, материально-технических средств, а также ремонта и восстановления артиллерийского вооружения и военной техники, что обеспечивает поддержание боеспособности подразделений противника», – говорится в сообщении.

Также было поражено место хранения, подготовки и пуска ударных беспилотников в районе Навли в Брянской области рф.

Кроме того, поражены склады материально-технических средств в районах Окуневки и Наумовки в Крыму, коммуникационный узел в районе Артемовки на оккупированном полуострове, а также склад горюче-смазочных материалов в районе Октябрьского в Белгородской области рф.

Напомним, сегодня ночью во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. Местные жители сообщали об атаке беспилотников, работе российской ПВО и пожаре в районе Керчи. Также появилась информация о возможном попадании вблизи нефтебазы в Феодосии.

Как известно, бойцы ГУР ударили FPV-дронами по двум радиолокационным объектам россиян в Крыму.

Накануне Силы обороны нанесли удары по двум железнодорожным мостам, складам морских дронов и подразделению радиоэлектронной разведки ЧФ рф на временно оккупированных территориях.

Также Силы беспилотных систем ВСУ ликвидировали четыре танкера российского «теневого флота» в акваториях Черного и Азовского морей и базу морских безэкипажных катеров в оккупированном Крыму.

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