Вспышка Эболы в Конго: ВОЗ фиксирует более 900 подозрений, есть смерти

В Демократической Республике Конго зафиксировали более 900 подозрений на лихорадку Эбола. Вспышка болезни охватила восток страны, где медики работают в условиях нехватки оборудования, нападений на больницы и затяжного вооруженного конфликта.

Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет The Guardian.

По информации ВОЗ, вспышка представляет «очень высокий» риск для Конго, однако угроза глобального распространения болезни остается низкой.

В то же время Министерство связи ДРК сообщило о 904 случаях с подозрением на заболевание и 119 летальных исходах. Эпицентром вспышки стала северо-восточная провинция Итури.

Органы здравоохранения страны сталкиваются с серьезными трудностями в попытках остановить распространение болезни. На прошлой неделе на востоке страны подожгли два центра лечения Эболы. По словам экспертов, нападения связаны с недоверием местного населения к властям и гуманитарным организациям, а также с жесткими протоколами безопасного захоронения умерших, которые ограничивают традиционные обряды.

Издание сообщает, что из-за обострения ситуации власти запретили проведение поминок и массовых собраний более 50 человек. Отдельные захоронения осуществляются гуманитарными работниками под охраной вооруженных солдат и полиции.

Как известно, восточная часть Конго уже много лет страдает от нападений десятков различных повстанческих и военизированных группировок, некоторые из которых связаны с иностранными государствами или террористической группировкой «Исламское государство». При этом провинция Итури, где зафиксировали больше всего случаев Эболы, формально находится под контролем правительства, однако ситуация там остается нестабильной.

Еще до начала вспышки Эболы организация «Врачи без границ» (MSF) отмечала, что ухудшение ситуации с безопасностью заставило врачей и медсестер бежать. Работающие медучреждения перегружены. Из-за этого сложились «катастрофические условия».

По данным ООН, из-за конфликта почти 1 миллион человек в Итури были вынуждены покинуть свои дома. Существует риск распространения болезни в крупных лагерях для внутренне перемещенных лиц вблизи города Буниа, где были зарегистрированы первые случаи.

Медики также заявляют о критической нехватке ресурсов после сокращения международной помощи со стороны США и других западных стран.

Отметим, вспышку вызвал вирус Эбола типа Бундибугио. Для этого штамма в настоящее время нет одобренной вакцины или лечения. Симптомы заболевания включают внезапное повышение температуры, выраженную слабость, мышечную и головную боль. Впоследствии появляются рвота, диарея, нарушения функций почек и печени, внутренние и внешние кровотечения.

Напомним, 17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Демократическую Республику Конго в связи со вспышкой вируса Эбола.

А 23 мая Министерство здравоохранения ДР Конго сообщило о 83 подтвержденных случаях заражения. Также было зафиксировано еще 746 подозреваемых случаев.

