Пациенты с Эболой сбегают из больниц Конго из-за нападений на медучреждения

В Демократической Республике Конго пациенты с подозрением и подтверждённой Эболой массово покидают больницы после нападений на медицинские учреждения, что существенно осложняет борьбу со вспышкой болезни.

Об этом сообщает Reuters.

23 мая 2026, 11:44 Вспышка Эболы выходит из-под контроля: медики не успевают отслеживать контакты В ДР Конго зафиксировали 83 подтвержденных случая Эболы, более 700 подозреваемых случаев и свыше 1,6 тыс. контактов. ВОЗ оценила риск распространения как очень высокий.

По данным медиков, лишь за выходные во время двух атак на больницу на северо-востоке страны сбежали не менее 25 пациентов. В одном из случаев неизвестные подожгли палатки, установленные гуманитарной организацией «Врачи без границ», где изолировали больных.

Медики сообщают, что в регионе Итури, где были зафиксированы первые случаи, произошло как минимум три подобных инцидента. В одном из них пациенты покинули медучреждение после нескольких волн нападений со стороны группы молодых людей, которых, по данным врачей, мобилизовали родственники умершего религиозного лидера. Во время одной из таких попыток побега тяжёлый пациент с подозрением на Эболу умер.

Врачи отмечают, что нападения связаны с недоверием к медицине и требованиями местных жителей выдавать тела умерших для традиционных захоронений. В то же время специалисты подчёркивают, что тела жертв Эболы остаются чрезвычайно заразными, а небезопасные похоронные практики являются одним из ключевых факторов распространения вируса.

Как известно, Всемирная организация здравоохранения уже сообщает о более чем 900 предполагаемых случаях заражения и 101 подтверждённом случае. Также зафиксировано около 220 предполагаемых смертей. В ВОЗ заявляют, что из-за задержек в выявлении новых случаев медики фактически «догоняют» эпидемию.

Текущая вспышка вызвана редким штаммом вируса Бундибугио и уже распространяется за пределы первоначальных очагов, включая соседние районы и страны. В Уганде подтверждены новые случаи заболевания, общее число инфицированных там выросло до семи.

Медики напоминают, что подобная волна насилия против медицинских центров уже наблюдалась во время эпидемии 2018–2020 годов, когда были атакованы десятки учреждений и погибли более 25 медицинских работников.

Напомним, 17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения международного значения.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Демократическую Республику Конго в связи со вспышкой вируса Эбола.

Как отмечали СМИ, вспышка Эболы на востоке Демократической Республики Конго распространяется быстрее, чем службы реагирования успевают её отслеживать. Медицинским работникам удалось связаться лишь примерно с каждым пятым контактом, находившимся под наблюдением в течение дня.

