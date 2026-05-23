Вспышка Эболы выходит из-под контроля: медики не успевают отслеживать контакты

Общество
Читати українською
В ДР Конго зафиксировали 83 подтвержденных случая Эболы, более 700 подозреваемых случаев и свыше 1,6 тыс. контактов. ВОЗ оценила риск распространения как очень высокий.
AP Photo

Вспышка Эболы на востоке Демократической Республики Конго распространяется быстрее, чем службы реагирования успевают ее отслеживать. Медицинским работникам удалось связаться только примерно с каждым пятым контактом, который находился под наблюдением в течение дня.

Об этом пишет Bloomberg.

Украинцев призывают воздержаться от поездок в ДР Конго из-за вспышки ЭболыМинистерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам не посещать Демократическую Республику Конго из-за вспышки вируса Эбола, который быстро распространяется в отдельных регионах страны.

21 мая Министерство здравоохранения ДР Конго сообщило о 83 подтвержденных случаях заражения, 746 подозреваемых случаях и 1 603 выявленных контактах. В то же время 22 мая ведомство заявило, что медики смогли диагностировать только 342 контакта за день – около 21% от общего числа людей под наблюдением.

Такие данные свидетельствуют, что реагирование отстает от темпов распространения болезни, несмотря на усиление чрезвычайных мер со стороны правительств и международных организаций.

Сейчас вспышка распространилась на три провинции. В начале недели в соседней Уганде подтвердили два случая заражения.

Представители системы здравоохранения пытаются отследить тысячи людей, которые могли инфицироваться, когда вирус распространялся через отдаленные горнодобывающие районы и городские центры с населением более 700 тыс. человек.

22 мая Всемирная организация здравоохранения оценила риск распространения болезни в ДР Конго как «очень высокий», а в соседней Уганде – как «высокий».

Уганда уже усилила пограничный контроль и приостановила пассажирское транспортное сообщение с Конго. Руанда также усилила проверки и заявила, что будет отказывать во въезде большинству иностранных путешественников, которые недавно посещали ДР Конго. Граждане Руанды, возвращающиеся из этой страны, должны проходить обязательный карантин.

Вспышка развивается в одном из самых нестабильных регионов мира. Там вооруженные группы контролируют большие территории, дороги находятся в плохом состоянии, а миллионы людей перемещаются между шахтерскими лагерями, городами и соседними странами.

Альянс, в состав которого входят поддерживаемые Руандой повстанцы M23, объявил о создании собственной структуры реагирования на Эболу на контролируемой им территории. Он также призвал общины сотрудничать с медицинскими работниками и не политизировать вспышку.

Напомним, ранее ВОЗ объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения. Для этого штамма вируса сейчас нет вакцины.

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам не посещать Демократическую Республику Конго из-за вспышки вируса, который быстро распространяется в отдельных регионах страны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Вирус ВОЗ Конго Болезнь Эбола
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Россияне атаковали дронами гражданские авто в Херсоне и Харьковской области: есть погибшие
Российский дрон ударил по траурной колонне на окраине Сум
Зеленский отреагировал на план «ассоциированного членства» Украины в ЕС
Вспышка Эболы выходит из-под контроля: медики не успевают отслеживать контакты
Беспилотники ударили по химическому предприятию в Пермском крае
Переговоры «болезненные», прорыва нет: Трамп рассматривает новые удары по Ирану
Россия давит на Армению из-за курса на ЕС накануне выборов – СМИ
Рф ударила по Донецкой области и Полтаве: повреждена пожарная часть, горело админздание
Президент Чехии призвал НАТО «показать зубы» россии из-за провокаций
Украина разблокировала новый источник финансирования для нужд в рамках PURL
Больше новостей