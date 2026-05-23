Вспышка Эболы выходит из-под контроля: медики не успевают отслеживать контакты

Вспышка Эболы на востоке Демократической Республики Конго распространяется быстрее, чем службы реагирования успевают ее отслеживать. Медицинским работникам удалось связаться только примерно с каждым пятым контактом, который находился под наблюдением в течение дня.

Об этом пишет Bloomberg.

21 мая 2026, 14:24 Украинцев призывают воздержаться от поездок в ДР Конго из-за вспышки Эболы Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам не посещать Демократическую Республику Конго из-за вспышки вируса Эбола, который быстро распространяется в отдельных регионах страны.

21 мая Министерство здравоохранения ДР Конго сообщило о 83 подтвержденных случаях заражения, 746 подозреваемых случаях и 1 603 выявленных контактах. В то же время 22 мая ведомство заявило, что медики смогли диагностировать только 342 контакта за день – около 21% от общего числа людей под наблюдением.

Такие данные свидетельствуют, что реагирование отстает от темпов распространения болезни, несмотря на усиление чрезвычайных мер со стороны правительств и международных организаций.

Сейчас вспышка распространилась на три провинции. В начале недели в соседней Уганде подтвердили два случая заражения.

Представители системы здравоохранения пытаются отследить тысячи людей, которые могли инфицироваться, когда вирус распространялся через отдаленные горнодобывающие районы и городские центры с населением более 700 тыс. человек.

22 мая Всемирная организация здравоохранения оценила риск распространения болезни в ДР Конго как «очень высокий», а в соседней Уганде – как «высокий».

Уганда уже усилила пограничный контроль и приостановила пассажирское транспортное сообщение с Конго. Руанда также усилила проверки и заявила, что будет отказывать во въезде большинству иностранных путешественников, которые недавно посещали ДР Конго. Граждане Руанды, возвращающиеся из этой страны, должны проходить обязательный карантин.

Вспышка развивается в одном из самых нестабильных регионов мира. Там вооруженные группы контролируют большие территории, дороги находятся в плохом состоянии, а миллионы людей перемещаются между шахтерскими лагерями, городами и соседними странами.

Альянс, в состав которого входят поддерживаемые Руандой повстанцы M23, объявил о создании собственной структуры реагирования на Эболу на контролируемой им территории. Он также призвал общины сотрудничать с медицинскими работниками и не политизировать вспышку.

Напомним, ранее ВОЗ объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения. Для этого штамма вируса сейчас нет вакцины.

