Канада запретила въезд гражданам трех стран из-за угрозы Эболы

Власти Канады ввели временные ограничения на въезд для иностранных граждан, находящихся в странах, где зафиксирован высокий риск вспышки вируса Эболы. Речь идет о Демократической Республике Конго, Южном Судане и Уганде.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте канадского правительства.

26 мая 2026, 08:37 Пациенты с Эболой сбегают из больниц Конго из-за нападений на медучреждения В Демократической Республике Конго пациенты с подозрением и подтверждённой Эболой массово покидают больницы после нападений на медицинские учреждения.

Как сообщается, с 27 мая 2026 года граждане этих государств не смогут путешествовать в Канаду, даже если у них уже есть действующие визы, разрешения на проживание или электронные разрешения на въезд. Все соответствующие иммиграционные документы для лиц, находящихся в этих странах, временно приостановлены.

В то же время Канада продолжит проработку как новых, так и действующих заявок, однако окончательные решения по ним пока не будут приняты до завершения действия ограничений.

Отмечается, что мероприятия будут действовать до 25 августа. По истечении срока действия ограничений все приостановленные документы и заявления будут восстановлены.

Напомним, 17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения международного значения.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Демократическую Республику Конго в связи со вспышкой вируса Эбола.

Недавно сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения зафиксировала более чем 900 предполагаемых случаев заражения и 101 подтверждённый случай. ВОЗ заявляют, что из-за задержек в выявлении новых случаев медики фактически «догоняют» эпидемию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.