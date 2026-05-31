ВОЗ бьет тревогу из-за вспышки Эболы в Африке: известно о сотнях жертв

В Демократической Республике Конго стремительно ухудшается ситуация со вспышкой вируса Эбола. Всего за две недели после официального объявления эпидемии количество подозреваемых случаев превысило тысячу, а число жертв достигло по меньшей мере 246 человек.

Об этом заявили представители международной гуманитарной организации «Врачи без границ» (MSF), пишет BBC.

Заместитель директора «Врачей без границ» доктор Алан Гонсалес подчеркнул, что еще ни одна вспышка Эболы не демонстрировала такого стремительного распространения сразу после ее официального подтверждения.

По его словам, медики ежедневно фиксируют новые подозрительные случаи заражения, однако масштабы эпидемии до сих пор остаются неизвестными из-за сотен необработанных лабораторных образцов.

Ситуацию усложняют закрытие границ, ограничения транспортного сообщения и проблемы с доставкой гуманитарной помощи.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус лично прибыл в провинцию Итури, которая стала эпицентром вспышки.

Во время визита он призвал местных жителей активнее приобщаться к борьбе с болезнью и предупредил об опасности традиционных погребальных обрядов, которые могут способствовать распространению вируса.

По словам главы ВОЗ, контакт с телами умерших от Эболы остается одним из самых опасных путей передачи инфекции.

Соседняя Уганда уже сообщила о девяти подтвержденных случаях заболевания и одной смерти.

Тем временем в Бразилии медики проверяют подозрение на заражение у 37-летнего мужчины, который недавно вернулся из Конго. Пациент изолирован в инфекционном медицинском учреждении штата Сан-Паулу.

Текущая вспышка вызвана редким штаммом Bundibugyo, для которого на данный момент не существует доказано эффективной вакцины.

По оценкам специалистов, смертность от этой разновидности Эболы составляет около трети всех случаев заражения.

Вирус передается через прямой контакт с биологическими жидкостями инфицированного человека – кровью, слюной, потом, мочой или другими выделениями, а также через зараженные предметы быта.

Напомним, ранее сообщалось, что вспышка Эболы на востоке ДР Конго распространяется слишком стремительно, из-за чего службы реагирования не успевают ее отслеживать, а медикам удается связаться лишь с каждым пятым контактным пациентом под наблюдением.

Кроме того, ситуацию усложняют нападения на медицинские учреждения в ДР Конго, после которых люди с подозрением и подтвержденным диагнозом массово покидают больницы.

А власти Канады ввели временные ограничения на въезд для иностранцев, прибывающих из стран с высоким риском распространения вируса, в частности из ДР Конго, Южного Судана и Уганды.

