Умеров станет новым главой Службы внешней разведки (обновлено)

Президент Владимир Зеленский подтвердил назначение бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова на должность главы Службы внешней разведки Украины.

Об этом он сказал журналистам во время своего выступления перед послами Украины, пишет «Суспільне».

Зеленский рассказал, что Умеров будет координировать заключение новых соглашений по беспилотникам, а не только Ближний Восток. Украина уже имеет такие соглашения с девятью странами и ведет переговоры еще с 15. Также он продолжит заниматься вопросами дипломатии, в частности, переговорами со США.

«Чтобы у него было больше возможностей заниматься именно такими вопросами одновременно – и дипломатией, и обороной, и процессом переговоров со США и другими определенными партнерами, а также переговорами относительно окончания войны, Умеров будет назначен руководителем Службы внешней разведки», – заявил Зеленский.

В то же время новым секретарем СНБО станет Игорь Клименко.

Отметим, о возможном назначении Умерова ранее сообщали СМИ со ссылкой на свои источники.

23 июля 2026, 13:03 От Гелетея и Муженко – до Хмары и Драпатого. Кто был министром обороны и главкомом ВСУ за время войны с рф «Слово и дело» показывает на инфографике время пребывания на должностях министров обороны и главнокомандующих ВСУ с июля 2014 по июль 2026.

Медиа отмечали, что это назначение позволит Умерову и в дальнейшем возглавлять делегацию на мирных переговорах.

Отметим, Служба внешней разведки без полноценного руководителя находится с января 2026 года. Именно тогда ее предыдущего руководителя Олега Иващенко назначили главой Главного управления разведки Минобороны вместо Кирилла Буданова.

А Рустем Умеров остался без должности после назначения секретарем СНБО Игоря Клименко, который до этого возглавлял министерство внутренних дел.

Также стоит отметить, что в конце июля глава государства Владимир Зеленский подтвердил, что сделал Рустему Умерову карьерное предложение, но не уточнил, какое именно.

Напомним, ранее в медиа появлялась информация, что кандидатуру Умерова также рассматривали на должность посла Украины в Соединенных Штатах.

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