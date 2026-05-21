Украинцев призывают воздержаться от поездок в ДР Конго из-за вспышки Эболы

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Демократическую Республику Конго в связи со вспышкой вируса Эбола, которая была официально подтверждена Всемирной организацией здравоохранения 17 мая.

17 мая 2026, 12:01 ВОЗ заявила о международной угрозе из-за вспышки Эболы ВОЗ объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения. Для этого штамма вируса пока не существует вакцины.

По данным МИД, заболевание быстро распространяется по отдельным регионам страны, в частности в провинциях Итури и Южное Киву, где фиксируется наибольшая эпидемическая активность.

Гражданам Украины, которые уже находятся на территории Демократической Республики Конго, рекомендуется воздержаться от поездок в указанные провинции, строго соблюдать инструкции местных компетентных органов и правила эпидемиологической безопасности, а также избегать контактов с потенциально инфицированными лицами.

Отдельно МИД рекомендует постоянно следить за обновлениями официальных сообщений посольства Украины в стране пребывания и оперативно реагировать на рекомендации по безопасности.

Вирус Эбола является особо опасным инфекционным заболеванием с высоким уровнем летальности, которое передаётся через контакт с биологическими жидкостями инфицированного человека или животного.

Недавно число погибших в результате вспышки редкого штамма вируса Эбола в Демократической Республике Конго выросло как минимум до 118 человек. Штамм Бундибуджо уже был выявлен в Уганде.

