На Полтавщине задержали российского агента, который корректировал удары врага по АЗС

Служба безопасности Украины задержала в Полтавской области военнослужащего, которого подозревают в работе на российскую военную разведку. Он передавал врагу координаты украинских объектов и помогал корректировать удары рф по местным АЗС.

Об этом сообщили в СБУ.

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По данным следствия, агентом рф оказался мобилизованный военнослужащий из подразделения технического обеспечения местной воинской части. Он попал в поле зрения российских спецслужб из-за антиукраинских публикаций в Telegram-чатах.

По заданию кураторов мужчина собирал актуальные фото и координаты местных автозаправочных станций, которые могли быть целями для атак. Кроме того, он передал россиянам информацию о местах базирования и передвижении Сил обороны в центральном регионе Украины, в частности расположение собственной воинской части.

Правоохранители задержали подозреваемого по месту прохождения службы. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена в условиях военного положения. В случае доказательства вины военнослужащему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как известно, с начала года в результате российских атак были разрушены 37 автозаправочных комплексов сети Группы Нафтогаз. Часть объектов удалось отремонтировать и вернуть к работе. Остальные получили критические разрушения и в настоящее время не функционируют.

Напомним, недавно Служба безопасности задержала агента ФСБ, который собирал разведданные для подготовки новых российских ударов по объектам энергетики Киева и Житомирской области.

Также ранее контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ, который корректировал атаки войск рф на Харьковщине.

А на Хмельнитчине задержали агента ФСБ, который собирал данные об оборонных предприятиях и логистических объектах для подготовки новых ракетных и дроновых ударов россии по западным регионам.

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