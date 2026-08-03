В Чернигове после атаки БПЛА горит предприятие, есть раненые

Армия российской федерации 3 августа массированно атаковала Чернигов ударными дронами и ракетами «Бандероль».

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в Телеграм-канале.

В результате удара было повреждено одно из предприятий города, есть раненые.

«Враг атакует город с помощью БПЛА. В результате атаки повреждено одно из предприятий города. На месте попадания возник пожар. Один человек получил осколочные ранения», – написал Брижинский.

В настоящее время на место выехали все соответствующие службы.

Ранее Воздушные силы сообщали о движении «Бандеролей» на Чернигов с востока. А в 11:05 – предупреждали о беспилотнике на севере Черниговской области, следовавшем курсом на запад.

Позже в ГСЧС уточнили, что ранения получили два человека. Также спасатели заявили, что пожар потушен.

Напомним, в ночь на 2 августа два российских «шахеда» попали в крупнейший склад компании Rozetka. Это стала вторая атака на ее складские помещения за 24 часа.

Также российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. Попадания зафиксировали в Индустриальном, Киевском и Салтовском районах, пострадали двое детей и 74-летний мужчина.

А в ночь на 3 августа российские войска выпустили по Украине 181 ударный беспилотник разных видов. Силам ПВО удалось обезвредить большинство вражеских целей.

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