В ВОЗ подтвердили почти 500 случаев Эболы в странах Восточной Африки

В странах Восточной Африки стремительно ухудшается ситуация со вспышкой вируса Эбола, уже зафиксировано более 470 больных лихорадкой. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что количество случаев вскоре достигнет 500.

Об этом сообщает Sweden Herald со ссылкой на обновленные данные ВОЗ.

23 мая 2026, 11:44 Вспышка Эболы выходит из-под контроля: медики не успевают отслеживать контакты В ДР Конго зафиксировали 83 подтвержденных случая Эболы, более 700 подозреваемых случаев и свыше 1,6 тыс. контактов. ВОЗ оценила риск распространения как очень высокий.

Как отмечается, по состоянию на 6 июня уже подтвержден 471 случай заболевания лихорадкой, при этом уже умерли 82 человека.

По данным ВОЗ, подавляющее большинство случаев зарегистрировано в Демократической Республике Конго, в то время как в соседней Уганде подтверждено всего 19 больных.

Специалисты отмечают, что за последние сутки темпы распространения болезни резко ускорились, что может свидетельствовать о дальнейшем обострении эпидемической ситуации на континенте.

По оценкам американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, без решительных мер в сфере здравоохранения эта вспышка может быть масштабнее эпидемии Эболы в 2014 году. Речь идет о вспышке Эболы в Западной Африке, когда от вируса умерли более 11 тысяч человек, а общее количество инфицированных достигло 28 тысяч человек.

Напомним, ранее сообщалось, что вспышка Эболы на востоке ДР Конго распространяется слишком стремительно, из-за чего службы реагирования не успевают ее отслеживать, а медикам удается связаться лишь с каждым пятым контактным пациентом под наблюдением.

Всего за две недели после официального объявления эпидемии количество подозреваемых случаев превысило тысячу, а число жертв достигло по меньшей мере 246 человек.

Кроме того, ситуацию усложняют нападения на медицинские учреждения в ДР Конго, после которых люди с подозрением и подтвержденным диагнозом массово покидают больницы.

А власти Канады ввели временные ограничения на въезд для иностранцев, прибывающих из стран с высоким риском распространения вируса, в частности из ДР Конго, Южного Судана и Уганды.

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