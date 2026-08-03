Ущерб от лесных пожаров в Европе в этом году уже превысил €3 млрд – FT

Лесные пожары и волны жары, охватившие Францию, Испанию и другие страны Европы, уже нанесли ущерб более чем на €3 млрд в 2026 году.

Об этом свидетельствует анализ Financial Times.

26 июля 2026, 05:20 Из-за рекордных пожаров во Франции и Испании эвакуировали более четверти миллиона человек Масштабные лесные пожары во Франции и Испании привели к эвакуации более 250 тысяч человек. Испания впервые объявила чрезвычайное положение из-за пожаров, есть погибший.

По подсчетам издания, за первые два месяца пожароопасного сезона в пяти наиболее пострадавших странах еврозоны, в частности Португалии, Греции и Румынии, выгорело почти 500 тысяч гектаров территорий. Стоимость восстановления этих земель оценивается в €3,1 млрд — это значительно превышает среднегодовые потери всего Европейского союза, которые ранее Еврокомиссия оценивала в €2,5 млрд.

Расчеты учитывают расходы на восстановление лесов, высадку новых насаждений и уход за территориями. В то же время окончательный ущерб может оказаться значительно больше, поскольку страховые компании, домохозяйства и бизнес все еще продолжают оценивать потери от повреждения имущества, урожая и снижения туристической активности.

Дополнительные расходы могут проявиться позднее из-за роста страховых платежей, снижения стоимости недвижимости в пострадавших районах и необходимости увеличения расходов на противопожарное оборудование.

Особенно сильно от пожаров пострадал французский департамент Жиронда. Там пожары затронули как минимум 40 тысяч предприятий, а около 19,5 тысячи компаний были вынуждены полностью остановить работу по состоянию на конец июля. Производство временно приостановили, в частности, компании оборонной и аэрокосмической отраслей.

Во Франции пожары также угрожают винодельческой отрасли региона Бордо, а дым может негативно повлиять на качество будущего урожая. Пострадало также выращивание устриц в бассейне Аркашона, а туристическая сфера несет значительные убытки.

В Испании огонь приблизился к столице Мадриду, уничтожая дома, автомобили и сельскохозяйственные угодья. Представители малых фермерских хозяйств сообщили о потере около 18,5 тысячи гектаров полезных земель, преимущественно пастбищ.

Эксперты отмечают, что прямое влияние пожаров на ВВП стран может быть ограниченным, однако реальные экономические последствия значительно шире. Среди них — расходы на лечение людей, пострадавших от загрязнения воздуха, снижение доходов от туризма и долгосрочные потери для экосистем.

Напомним, ранее правительство Испании ввело чрезвычайную ситуацию национального уровня из-за масштабных лесных пожаров, охвативших запад Мадридского региона и распространившихся в направлении провинции Авила.

Также сообщалось, что во Франции бушует масштабный лесной пожар, который менее чем за двое суток охватил около 3,7 тысячи гектаров. Из-за стремительного распространения огня власти эвакуировали более 20 тысяч человек, в том числе тысячи туристов.

Также, как известно, из-за масштабных лесных пожаров во Франции и Испании уже эвакуировали более четверти миллиона человек.

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