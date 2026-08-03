ВАКС продлил обязанности и отстранение чиновника сумской налоговой

**Высший антикоррупционный суд продлил до 28 сентября срок действия обязанностей, возложенных на главного государственного инспектора управления налогового аудита Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области Эдуарда Бахмута. Ему также продлили отстранение до 16 августа.

Такие решения 28 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения к налоговику Бахмуту. На него возложили следующие обязанности: прибывать по первому требованию; не отлучаться за пределы Сумской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с заявителем по уголовному производству и свидетелями по делу; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил продлить действие этих обязательств еще на два месяца. Судья поддержал ходатайство частично и продлил все обязанности, однако расширил разрешение не передвижения Бахмута из Сумской области на границу всей Украины.

«Ходатайство прокурора САП, – удовлетворить частично. Продлить срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого (Бахмута – ред.) в связи с применением меры пресечения в виде залога сроком на два месяца, но в пределах срока досудебного расследования», – говорится в решении.

Также суд продлил до 16 августа срок отстранения его от должности.

Напомним, по версии следствия, начальница управления Дядченко по предварительному сговору с другими должностными лицами требовала 2 млн грн и получила 1,5 млн грн от предпринимателя за успешное прохождение проверки и несоздание препятствий в дальнейшей хозяйственной деятельности общества на прифронтовой территории. Детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски дома у Дядченко и обнаружили 73 500 грн наличных. Номера купюр этих средств совпадают с частью неправомерной выгоды в 1,5 млн грн, предоставленной налоговику.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.