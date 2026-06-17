Удар рф по Киево-Печерской лавре: в Успенском соборе начали перекрывать поврежденную кровлю

В Киево-Печерской лавре продолжаются первоочередные работы по восстановлению Успенского собора, который получил повреждения в результате российской атаки. Спасатели уже выполняют перекрытие поврежденных участков крыши храма.

Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на пресс-служба заповедника.

15 июня 2026, 16:33 Удары по святыне: сколько религиозных объектов разрушила рф в Украине Атаки на религиозное наследие. Россия повредила или разрушила более 740 религиозных сооружений в Украине за годы вторжения. Подробнее – на инфографике Слово и дело.

Эти работы должны защитить памятник от дождя и других осадков, чтобы не допустить дальнейшего разрушения внутренней отделки, в частности, настенной живописи, иконостасов и других исторических элементов.

В то же время специалисты отмечают, что нынешние мероприятия временные и не означают начала полноценной консервации или реставрации.

Окончательные решения по восстановлению собора будут приниматься после детального обследования здания и оценки масштаба повреждений.

Напомним, 15 июня российская aрмия нанесла массированный удар по Украине с применением 611 БПЛА и 70 ракет, в частности «Цирконов» и баллистических «Искандеров». ПВО обезвредила 582 беспилотника и 50 ракет, в том числе пять из шести «Цирконов».

Под удар оккупантов попал, в частности, Успенский собор Киево-Печерской лавры. Там вспыхнул масштабный пожар, который ликвидировали специалисты ГСЧС.

По предварительным оценкам, восстановление поврежденных российским обстрелом объектов Киево-Печерской лавры может занять два года, а сумма нанесенного ущерба уже превышает 500 млн грн.

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