В ЕС заработали новые правила прозрачности для систем искусственного интеллекта

С 2 августа в Европейском Союзе вступили в силу новые правила относительно прозрачности систем искусственного интеллекта. Они обязывают маркировать контент, созданный или измененный с помощью ИИ, а также информировать пользователей, когда они взаимодействуют с такими системами.

Об этом сообщила Европейская комиссия.

Новые требования призваны помочь людям распознавать контент, созданный искусственным интеллектом, чтобы они могли принимать обоснованные решения и лучше защищаться от дезинформации и манипуляций.

Согласно правилам, определенный контент, созданный или измененный с помощью ИИ, должен быть четко помечен и содержать машиночитаемые метки. Это касается, в частности, изображений, аудио- и видеоматериалов, имитирующих реальных людей, объекты, места или события (дипфейки), а также систем распознавания эмоций и биометрической категоризации.

Также маркировке подлежат тексты, обнародованные по вопросам общественного интереса, если они не прошли проверку человеком или редакционный контроль.

Отдельно правила предусматривают, что пользователей необходимо четко информировать, если они общаются не с человеком, а с системой искусственного интеллекта – чат-ботом, AI-агентом или виртуальным аватаром.

Контроль за выполнением новых требований будут осуществлять национальные органы рыночного надзора, Европейский офис искусственного интеллекта и Европейский инспектор по защите данных в случаях, когда поставщиками систем являются институты ЕС.

За нарушение законодательства компаниям грозят штрафы до 15 млн евро или 3% мирового годового оборота. Для учреждений, органов и агентств ЕС максимальный размер штрафа составляет 750 тысяч евро. В отношении малых и средних предприятий санкции будут применять с соблюдением принципа пропорциональности.

Напомним, данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 29 по 30 июня 2026 года, свидетельствуют, что почти три четверти украинцев (72%), которые работают или учатся, используют искусственный интеллект в ежедневной рабочей рутине и воспринимают его как регулярного помощника.

Также выяснили, что в Украине технологии искусственного интеллекта в профессиональной деятельности и учебе чаще используют женщины, чем мужчины: 69% против 59% соответственно.

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