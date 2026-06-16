Швейцария поможет восстановить Киево-Печерскую лавру после атаки рф – Зеленский

Специалисты из Швейцарии помогут Украине восстановить Киево-Печерскую лавру, которая претерпела масштабные разрушения в результате удара российской федерации по Киеву 15 июня.

Об этом 16 июня на полях саммита Большой семерки заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

Также он сообщил, что вся Европа осудила масштабную атаку россии и готова давить на Москву с помощью санкций.

«Что касается восстановления Киево-Печерской лавры. Хочу поблагодарить Швейцарию. Они вместе с нашими специалистами будут этим заниматься. Спасибо Швейцарии за такую инициативу и поддержку», – заявил президент, комментируя встречу с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.

16 июня 2026, 14:09 «Это просто безумство»: Трамп заявил, что россия должна заключить соглашение с Украиной Американский президент Дональд Трамп призвал россию заключить мирное соглашение с Киевом относительно завершения войны. Также он назвал безумством то, что сейчас происходит в Украине.

К тому же Зеленский проинформировал об отдельных договоренностях с Францией относительно восстановления «Саркофага» над ЧАЭС в Чернобыле. По его словам, Франция понимает всю опасность, которую несут ракеты и БПЛА российской федерации, поэтому Париж готов взять на себя восстановление укрытия.

«Франция сказала, что понимает всю опасность ударов, применения дронов россией. И отстроит «Саркофаг» в Чернобыле. Я их благодарю за это», – добавил президент.

Зеленский отметил, что партнеры Украины поддержали ключевые потребности нашей страны и помогут в вопросах усиления ПВО, увеличения количества ракет ПВО и предоставлении лицензий на их производство.

«Важно, что США готовы обеспечить backstop по этим направлениям работы. Говорил с президентом Трампом, дай Бог, у нас получится в этот раз получить лицензии на производство соответствующих антибаллистических систем и ракет», – подчеркнул украинский лидер.

Также Зеленский добавил: важно, чтобы все обсуждаемое было реализовано.

«россия должна осознать, что ее война никогда не станет нормой. Я благодарю всех, кто помогает», – подытожил он.

Ранее президент Зеленский сообщил, что все участники саммита согласились с тем, что войну, которую ведет россия против Украины, надо остановить.

Также известно, что Зеленский провел короткую встречу с президентом Америки на полях саммита G7. Однако подробности пока не сообщают. Сам Трамп отметил, что «разговор был хороший».

Позже президент США Дональд Трамп назвал продолжение войны россией против Украины «просто безумством» и призвал Москву заключить мирное соглашение.

Как известно, 15 июня российская армия нанесла массированный удар по Украине с применением 611 БПЛА и 70 ракет, в том числе «Цирконов» и баллистических «Искандеров». ПВО обезвредила 582 беспилотника и 50 ракет, в том числе пять из шести «Цирконов». Больше всего от обстрела пострадал Киев.

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