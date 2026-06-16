Директор Киево-Печерской Лавры спрогнозировал, сколько времени займет реставрация святыни

Восстановление поврежденных российским обстрелом объектов Киево-Печерской лавры может занять два года, а предварительная сумма нанесенного ущерба уже превышает 500 млн грн.

Об этом заявил генеральный директор Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко, его цитирует Интерфакс-Украина.

15 июня 2026, 16:33 Удары по святыне: сколько религиозных объектов разрушила рф в Украине Атаки на религиозное наследие. Россия повредила или разрушила более 740 религиозных сооружений в Украине за годы вторжения. Подробнее – на инфографике Слово и дело.

По его словам, наибольшие разрушения были зафиксированы на крыше Успенского собора – повреждено более 80% ее конструкций. К счастью, спасатели не допустили проникновения огня внутрь храма.

«Пока убытки оцениваются, и мы уже можем точно сказать, что они превышают 500 млн грн, но дальше будет продолжаться работа по комплексному анализу всех элементов, необходимых для дальнейшей реставрации», - заявил гендиректор, добавив, что «при оптимальном и положительном развитии событий» реставрация может занять около двух лет.

Остапенко уточнил, что кроме Успенского собора повреждения разной степени получили еще 18 объектов заповедника.

В настоящее время специалисты проводят оценку последствий атаки и подготовку к масштабным реставрационным работам. Основные расходы, по словам руководителя заповедника, будут связаны с сооружением новой конструкции крыши, восстановлением куполов и позолоты, а также ремонтом инженерных сетей, в том числе электроснабжения, молниезащиты и вентиляции.

Вместе с тем, богослужения в Успенском соборе могут возобновиться в ограниченном формате уже через несколько месяцев после установки временного укрытия.

Напомним, 15 июня российская aрмия нанесла массированный удар по Украине с применением 611 БПЛА и 70 ракет, в частности «Цирконов» и баллистических «Искандеров». ПВО обезвредила 582 беспилотника и 50 ракет, в том числе пять из шести «Цирконов».

Под удар оккупантов попал, в частности, Успенский собор Киево-Печерской лавры. Там вспыхнул масштабный пожар, который ликвидировали специалисты ГСЧС.

Президент Зеленский посетил место преступления россии и заявил, что правительство срочно выделит деньги на восстановление собора из резервного фонда.

А глава МИД Андрей Сибига назвал путина худшим варваром в истории и заявил, что Украина инициирует соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и другие международные механизмы, чтобы наказать рф.

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