Оккупанты нанесли серию ударов по Днепропетровщине, есть погибшие и почти два десятка раненых

Российская оккупационная армия в четверг, 18 июня, совершила более 20 атак на Днепропетровскую область. В результате обстрелов два человека погибли и еще 17 мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщил руководитель ОВА Александр Ганжа.

Как отмечается, под обстрелами находились три района Днепропетровщины. Россияне атаковали область артиллерией, беспилотниками и ракетами. В частности, Ганжа уточнил последствия сегодняшнего удара по областному центру.

«Российские удары по Днепру оборвали одну жизнь. 12 людей пострадали, из них девять – в больнице в состоянии средней тяжести», – написал руководитель области.

При этом, по данным местных властей, на Никопольщине под обстрелами оказались райцентр, Червоногригоровская, Покровская, Марганецкая общины. В результате атаки погиб человек и еще по меньшей мере пять гражданских получили ранения.

«56-летняя женщина и 53-летний мужчина госпитализированы. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести», – заявил чиновник.

Ганжа добавил, что в Зеленодольской общине Криворожского района в результате российских атак были повреждены АЗС и кафе.

Напомним, оккупационная армия россии во вторник, 16 июня, нанесла удар по Никополю, в результате чего погибли три человека.

Также недавно на Днепропетровщине объявили принудительную эвакуацию семей с детьми еще из 23 населенных пунктов.

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