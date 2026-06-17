На Днепропетровщине объявили принудительную эвакуацию еще из 23 населенных пунктов

В Синельниковском районе Днепропетровской области начали принудительную эвакуацию семей с детьми еще из 23 населенных пунктов.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

Речь идет о территориях Шахтерской, Дубовиковской и Богиновской общин, которые находятся в зоне повышенной опасности.

Как отмечается, в течение месяца из этих населенных пунктов должны эвакуировать почти 3800 детей. Кроме того, в семи общинах Синельниковского района продолжается эвакуация взрослого населения.

Также глава ОВА рассказал, что на Никопольщине завершился выезд всех семей с детьми из Новокиевки, Иллинки и Высшетарасовки. Сейчас продолжается эвакуация всех жителей с одной улицы Марганца и почти 100 улиц Никополя.

Всего из Синельниковского района уже выехали более 49,5 тысячи человек. Из Никопольщины эвакуировали почти 750 жителей.

Эвакуация проводится через транзитные центры. Там люди могут получить финансовую, юридическую, психологическую и медицинскую помощь, а также продуктовые и гигиенические наборы. Кроме этого, специалисты помогают с восстановлением документов и дальнейшим расселением эвакуированных.

Напомним, в начале июня в Богодуховском районе Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации из-за усиления российских обстрелов. Под нее подпадают более семи тысяч жителей.

А в мае Украина просила международную поддержку для спасения людей с левобережья Херсонщины. Олешки, Голая Пристань и окружающие села оказались на грани выживания – без света, газа и доступа к еде.

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