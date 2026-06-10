Армия рф атаковала многоэтажку на Днепропетровщине, среди пострадавших есть ребенок

Национальная безопасность
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Оккупанты нанесли удар по городу Павлоград, в результате чего поврежден многоэтажный жилой дом и пострадали мирные жители.
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Оккупационная армия россии в среду, 10 июня, нанесла удар по Павлограду на Днепропетровщине, в результате чего поврежден многоэтажный жилой дом и пострадали мирные жители.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Александр Ганжа.

Сначала было известно о четырех раненых. Среди них 13-летний мальчик, а также мужчины в возрасте 43, 44 и 79 лет. Они будут лечиться амбулаторно.

Впоследствии количество пострадавших выросло до пяти. В больницу доставили 75-летнюю женщину, которая получила тяжелые ранения.

Напомним, сегодня оккупанты атаковали Сумы «шахедом». Подбитый беспилотник упал на территории городского вокзала.

Стоит также отметить, что в ночь на 10 июня россия атаковала Украину 207 беспилотниками различных типов. Силы ПВО сбили или подавили 181 цель, однако зафиксированы попадания на нескольких локациях.

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Пострадавшие Павлоград Днепропетровская область Многоэтажка Обстрел Война в Украине
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