Армия рф атаковала многоэтажку на Днепропетровщине, среди пострадавших есть ребенок

Оккупационная армия россии в среду, 10 июня, нанесла удар по Павлограду на Днепропетровщине, в результате чего поврежден многоэтажный жилой дом и пострадали мирные жители.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Александр Ганжа.

Сначала было известно о четырех раненых. Среди них 13-летний мальчик, а также мужчины в возрасте 43, 44 и 79 лет. Они будут лечиться амбулаторно.

Впоследствии количество пострадавших выросло до пяти. В больницу доставили 75-летнюю женщину, которая получила тяжелые ранения.

Напомним, сегодня оккупанты атаковали Сумы «шахедом». Подбитый беспилотник упал на территории городского вокзала.

Стоит также отметить, что в ночь на 10 июня россия атаковала Украину 207 беспилотниками различных типов. Силы ПВО сбили или подавили 181 цель, однако зафиксированы попадания на нескольких локациях.

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