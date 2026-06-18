Оккупанты атаковали предприятия и энергообъект на Полтавщине, есть пострадавший

Общество
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В ночь против 18 июня российские войска атаковали два района Полтавской области. Повреждены предприятия, частные дома и объект энергетической инфраструктуры, один человек травмирован.
Фото ілюстративне getty images

В ночь против 18 июня российские войска атаковали два района Полтавской области. В результате ударов повреждены предприятия, частные дома и объект энергетической инфраструктуры. Также есть пострадавший.

Об этом сообщили в Полтавской ОВА.

Как отмечается, в Полтавском районе враг попал в промышленное и частное предприятия. Повреждено технологическое оборудование и административное здание. Один человек получил травмы, его госпитализировали.

Также в результате атаки ударных беспилотников повреждены частный дом и объект энергетической инфраструктуры. Из-за этого произошло отключение электроэнергии. Специалисты АО «Полтаваоблэнерго» работают над восстановлением электроснабжения.

Кроме того, в Миргородском районе из-за падения БпЛА повреждены складские помещения. Обошлось без пострадавших.

Напомним, в течение ночи российские войска атаковали Украину семью баллистическими ракетами Искандер-М, а также 239 ударными беспилотниками разных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

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