Количество раненых в результате атаки на Днепр превысило 10 человек

В Днепре количество пострадавших гражданских в результате российской атаки в четверг, 18 июня, возросло до 11 человек.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

«Уже 11 раненых из-за вражеской атаки на Днепр. Девять человек госпитализированы», – сообщил он.

Согласно его словам, еще двое пострадавших находятся на амбулаторном лечении.

В то же время, по данным спасателей, на данный момент зафиксировано, что атака повредила частное предприятие. Над ликвидацией пожара работали 25 спасателей и восемь единиц техники ГСЧС. Все возгорания были ликвидированы спасателями.

Как известно, сегодня в Днепре в результате утреннего вражеского удара баллистической ракетой погиб мужчина. Ранее сообщалось о девяти раненых.

Напомним, в ночь на 18 июня российские войска атаковали два района Полтавской области. Там повреждены предприятия, частные дома и объект энергетической инфраструктуры, один человек травмирован.

Всего в течение ночи российские войска ударили по Украине семью баллистическими ракетами Искандер-М, а также запустили 239 ударных беспилотников различных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Кроме этого мы писали, что 17 июня в Славянске в результате российских обстрелов погибли трое мирных жителей, а еще пять человек получили ранения.

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