СБУ задержала агентку рф, которая корректировала недавние удары по Днепру

Национальная безопасность
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СБУ задержала в Днепре российскую агентку. Женщина передавала врагу информацию об оборонных объектах города, отслеживала последствия атак и помогала корректировать повторные удары рф.
Фото СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепре российскую агентку-корректировщицу, которая помогала оккупантам готовить ракетно-дроновые атаки по городу.

Об этом сообщает СБУ.

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По данным следствия, злоумышленница – местная безработная, которая попала в поле зрения российских спецслужб из-за своих прокремлевских высказываний в чатах Telegram-каналов. После вербовки и прохождения инструктажа она начала выполнять задания вражеского куратора.

Агентка собирала информацию об оборонных предприятиях Днепра, которые могли представлять интерес для российских войск. Она отслеживала расположение объектов, их техническое состояние, а также фиксировала периметры потенциальных целей, в частности административных зданий, производственных цехов и логистических центров.

Кроме этого, женщина следила за последствиями российских атак по городу и передавала эти данные представителю спецслужб рф. Полученная информация могла использоваться врагом для подготовки новых ударов или корректировки повторных атак.

Сотрудники СБУ задокументировали деятельность агентки и задержали ее по месту жительства. Во время обыска у нее изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Сейчас она находится под стражей без права внесения залога. Женщине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно разведчики СБУ задержали в Киевской области женщину, которая снимала на видео работу украинских военных ПВО и корректировала массированную атаку ФСБ российской федерации на столицу.

Также ранее военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в Днепре еще одного агента российской ФСБ, который передавал координаты украинских военных объектов и корректировал обстрелы Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей.

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