Оккупанты попали дроном по гражданским в Никополе, есть жертвы

Оккупационная армия россии во вторник, 16 июня, нанесла удар по Никополю, в результате чего погибли трое человек.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Он рассказал, что оккупанты направили FPV-дрон по гражданским, которые передвигались по дороге.

Жертвами обстрела стали мать 87 лет и сын в возрасте 51 года. Личность третьего погибшего устанавливают правоохранители.

Напомним, утром 16 июня российская армия нанесла прицельный удар по рейсовому автобусу в Херсоне. Из-за попадания вражеского беспилотника в автобус на месте погиб мужчина.

Кроме того, враг атаковал многоэтажку в городе Краматорск Донецкой области, пострадали гражданские.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.