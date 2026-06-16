Оккупанты попали дроном по гражданским в Никополе, есть жертвы

Национальная безопасность
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Россияне во вторник, 16 июня, нанесли удар по Никополю, в результате чего погибли трое человек.
Иллюстративное фото / Днепропетровская ОВА

Оккупационная армия россии во вторник, 16 июня, нанесла удар по Никополю, в результате чего погибли трое человек.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Он рассказал, что оккупанты направили FPV-дрон по гражданским, которые передвигались по дороге.

Жертвами обстрела стали мать 87 лет и сын в возрасте 51 года. Личность третьего погибшего устанавливают правоохранители.

Напомним, утром 16 июня российская армия нанесла прицельный удар по рейсовому автобусу в Херсоне. Из-за попадания вражеского беспилотника в автобус на месте погиб мужчина.

Кроме того, враг атаковал многоэтажку в городе Краматорск Донецкой области, пострадали гражданские.

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