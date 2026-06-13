Россияне УАБами попали в рынок на Днепропетровщине, есть пострадавшие

Войска рф атаковали Днепропетровскую область, применив управляемые авиабомбы и беспилотники. В результате ударов есть раненые и значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

В частности, российские войска сбросили 12 управляемых авиабомб по Васильковской общине. В результате атаки ранения получили 9 человек. Частично разрушен многоквартирный дом, также возник пожар на рынке. Повреждено 8 магазинов и 10 торговых павильонов.

Кроме этого, под обстрелами оказалась Николаевская община. В Петропавловской и Шахтерской общинах произошли пожары, повреждены многоквартирный и частный дома, летняя кухня и два автомобиля.

Также российские оккупанты нанесли удары по Никополю, Червоногригорьевской, Марганецкой и Мировской общинам. В результате атак повреждены два частных дома и хозяйственная постройка. В Никополе из-за вечернего артобстрела пострадал один человек.

В Каменском зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на субботу, 13 июня, российские войска совершили атаку беспилотниками по территории Украины. Всего противник применил 118 ударных и имитационных дронов различных типов.

Накануне, 12 июня, российские войска массированно атаковали Сумщину беспилотниками. Была повреждена железнодорожная инфраструктура, погибла сотрудница железной дороги, еще одна получила ранения.

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