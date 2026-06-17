ВСУ поразили мосты в Крым и танкер «теневого флота» россии в Черном море

Бойцы Сил обороны поразили танкер «теневого флота» россии «FINA» в Чёрном море и два ключевых автомобильных моста на Юге, перерезав военную логистику оккупантов в Крымском районе.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Телеграм-канале 17 июня.

«Подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения ряду военных и логистических объектов российского агрессора. А в акватории Чёрного моря поражен танкер теневого флота FINA A (IMO 9283306). Судно находится под санкциями ЕС, Швейцарии, Великобритании, Канады и Украины», – говорится в сообщении Генштаба.

9 июня 2026, 12:38 Год под руководством «Мадяра»: сколько вражеских целей поразили Силы беспилотных систем Большинство ударов Сил беспилотных систем приходится на личный состав войск рф, а также на их укрытия и блиндажи. Подробнее о ежемесячной статистике работы СБС – на инфографике от «Слово и дело».

Успешность удара подтверждена, а степень повреждений в данный момент уточняется.

Как известно, этот танкер оккупанты использовали для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций и ограничений. Его длина составляет 244,6 метра, а валовой тоннаж – 62 002 единицы.

Также воины ВСУ ударили по объектам, которые рф использовала для обеспечения военной логистики и перемещения сил и средств между временно оккупированными территориями юга Украины.

«В частности, поражен автомобильный мост через Северо-Крымский канал в районе населенного пункта Ставки Херсонской области и автомобильный мост в районе Воинки», – отметили в ведомстве.

Кроме этого, украинские военные ударили по вражескому командно-наблюдательному пункту и пункту управления в районе Великой Новосёлки Донецкой области.

Попали и по пунктам управления БПЛА в районах Каменского и Новопрокоповки Запорожской области, Иванополья и Комара Донецкой области, Олешек на Херсонщине, Малиевки на Днепропетровщине, а также Коровяковки и Кучерова Курской области (рф).

Напомним, несколько дней назад украинские защитники нанесли успешные поражения по командному пункту в Брянской области рф и пунктам управления дронами захватчиков на оккупированных территориях.

Также 12 июня Генеральный штаб ВС Украины подтвердил поражение двух нефтеперерабатывающих заводов в Татарстане, комбината в Тольятти, а также командных пунктов и логистических объектов врага.

А до этого бойцы Сил беспилотных систем, 1-го корпуса НГУ «Азов», СБУ и ЦСО «А» поразили объекты рф на территории Мариупольского морского торгового порта. После атаки оккупанты лишились возможности использовать порт Мариуполя.

Кроме этого, Военно-морские силы Вооруженных сил Украины нанесли ракетный удар по военному объекту Черноморского флота рф во временно оккупированном Севастополе.

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