Президент подтвердил поражение НПЗ в Московском регионе

Национальная безопасность
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Украинские силы поразили нефтеперерабатывающий завод в Московском регионе на расстоянии около 500 км. В ЦПД сообщили о пожаре на ключевой установке предприятия и риске остановки его работы.
Скріншот з відео Exilenova+

Президент Владимир Зеленский подтвердил поражение нефтеперерабатывающего завода в Московском регионе утром 16 июня. Украинское дальнобойное оружие поразило объект на расстоянии около 500 километров.

Соответствующий пост появился в соцсетях главы государства.

От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рфУкраинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

Президент поблагодарил военнослужащих СБУ, Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, ГУР и ракетных войск за результативную работу.

«Россию необходимо принуждать к завершению войны против нашего народа. И украинское дальнобойное оружие является одной из важных составляющих такого принуждения. Это справедливый ответ на российские удары и ответ за затягивание войны, которую необходимо завершать», – подчеркнул Зеленский.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что на Московском НПЗ произошел пожар на установке ЭЛОУ АВТ-6 – технологическом объекте первичной переработки нефти, от которого зависит работа предприятия.

Как отмечается, завод перерабатывает около 11 млн тонн нефти в год, обеспечивая примерно 40% потребностей Москвы в бензине и 50% в дизельном топливе.

Коваленко сообщил, что сейчас существует риск приостановки работы НПЗ или критической потери его мощностей. Он также напомнил, что после предыдущих атак на нефтебазы и заводы в Москве уже вводились ограничения на продажу топлива, в частности, на некоторых заправках действовали лимиты по 20 литров на автомобиль.

Удар по НПЗ также подтвердил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди. Он отметил, что атака на российскую нефтебазу является ответом украинской стороны на вчерашний удар по Киево-Печерской Лавре.

Напомним, накануне в соцсетях сообщали, что ночью и утром 16 июня беспилотники атаковали НПЗ в Москве и Краснодарском крае рф. В частности, была атакована крупнейшая нефтебаза российской столицы в районе Капотня. Там вспыхнул масштабный пожар.

А ранее Генеральный штаб ВС Украины подтвердил поражение двух нефтеперерабатывающих заводов в Татарстане, комбината в Тольятти, а также командных пунктов и логистических объектов врага 12 июня.

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Россия ВСУ Москва Атака Война с Россией Нефтебаза НПЗ Удары по рф
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