Московский НПЗ приостановил работу после атаки украинских дронов – Reuters

Московский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший поставщик горючего для Московского региона, приостановил работу после атаки украинских беспилотников.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

16 июня 2026, 17:33 Бензоколонка без бензина: в россии разворачивается топливный кризис На территории россии наблюдается серьезный дефицит горючего. Причиной стали украинские удары по НПЗ, которые являются долгосрочной стратегией.

По информации журналистов, в результате удара была повреждена установка первичной переработки нефти, которая обеспечивает около 53% производственных мощностей предприятия.

При этом еще один технологический блок, как ожидается, возобновит работу «в ближайшее время».

Местные службы экстренной помощи заявляли, что пожар потушен и не повлиял на работу завода. Однако эти утверждения противоречат информации источников агентства, говоривших на условиях анонимности.

По последним доступным данным, в 2024 году Московский НПЗ произвел 2,9 млн тонн бензина и 3,2 млн тонн дизельного топлива.

Напомним, удары по НПЗ в Москве был нанесены ночью и утром 16 июня. Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинское дальнобойное оружие поразило объект на расстоянии около 500 километров.

На инфографике «Слово и дело» – 12 рекордных по дальности ударов украинских дронов по военным объектам на территории государства-агрессора рф.

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