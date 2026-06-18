Россия ночью выпустила по Украине баллистику и почти 240 дронов: сколько сбила ПВО

Российские войска в ночь на 18 июня атаковали Украину семью баллистическими ракетами Искандер-М, а также 239 ударными беспилотниками разных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, сегодня ночью противник атаковал 7 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 из Воронежской, Брянской и Курской областей -рф, 239 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым, ТОТ Донецк.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 216 целей - 4 баллистические ракеты Искандер-М/С-400 и 212 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 26 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение обломков на 7 локациях. Информация по еще одной баллистической ракете уточняется.

Напомним, в ночь на 17 июня в Славянске в результате российских обстрелов погибли трое мирных жителей, а еще пять человек получили ранения. В городе было повреждено более сотни частных домов.

Также российские оккупационные войска вечером 16 июня нанесли пять ударов по центру Запорожья, попав по местному университету и жилым домам. В результате атаки погиб человек и еще как минимум семь мирных жителей получили ранения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.